Azoren, Madeira, Nepal: Wie Extrembergsteiger Hartung zum gefragten Reiseleiter wurde

Dresden - Er ist nicht nur weit gereist - sondern auch hoch: Ray Hartung (63) gehörte 1996 zur ersten sächsischen Himalaya-Expedition, die den mit 8849 Metern höchsten Berg der Welt, den Mount Everest, erklimmen wollte - ohne Sauerstoff.

Stolz zeigt Ray Hartung (63) in der Reisekneipe seine beiden Reiseführer. © Thomas Türpe

Heute arbeitet der Extrembergsteiger als Reiseleiter im Dresdner Unternehmen "schulz aktiv reisen". Wohin er Gäste begleitet, verrät er bei Vorträgen auf der Reisemesse vom 30. Januar bis 1. Februar in der Messehalle 4.

"schulz aktiv reisen" präsentiert sich mit 260 individuellen Reisen (Gruppengröße maximal zwölf Reisende) in 110 Länder. Hartung hat sich als Reiseleiter auf die Azoren, Madeira und Nepal spezialisiert.

"Der Unterschied ist gar nicht so groß, wie viele denken. Die Vegetation ist bis in eine Höhe von 3000 Metern nahezu gleich", lacht Hartung.

Er muss es wissen. Weit über 50 Mal ist er nach Nepal gereist, Madeira war für sechs Jahre seine Wahlheimat.