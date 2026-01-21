Meister der Miniatur: Dresdner Autor mit neuem Werk

Dresden - Neues von Michael G. Fritz (72). Der Dresdner Autor legt den Prosaband "Die Stille ist das Rieseln des Sandes" vor, kurze Texte, mit denen er sich gegen erzählerische Ausdehnung entscheidet. Das Buch enthält Beobachtungen, Erinnerungen - präzise gesetzt und auf Wirkung durch Reduktion angelegt.

Schriftsteller Michael G. Fitz (72) - er darf zufrieden sein mit dem neuen Buch. © Heidrun Voigt

Fritz gehört zu jenen Autoren, deren Werk nicht auf Lautstärke setzt, sondern auf Genauigkeit. Mit dem neuen Buch setzt er sein langjähriges literarisches Projekt fort: die geduldige Erforschung von Erinnerung, Zeit und den Spuren der Geschichte im Alltag.



Der Autor lässt den langen Widerhall des Zweiten Weltkriegs, die nicht vollständig verheilten Wunden der deutschen Teilung sowie das Leben im Schatten der Mauer lebendig werden. Gleichzeitig gelingen ihm Blicke auf Stimmungen, Landschaften, die "feinen Risse" unserer Lebenswelt - jene kleinen Brüche und Unschärfen, die unseren Alltag durchziehen.

Hier und da scheint Melancholie durch, wie sie mit dem Altern einhergeht. "Aber was wir sehen, während wir älter werden, ohne zu klagen, ist verblassendes Licht im Nebel. Der andersrum Leben heißt", verlautet es an einer Stelle. Das Rauschen der Zeit und die fragile Schönheit des Augenblicks - Fritz' Schreiben trifft dies beides in berührender Weise.

Der Untertitel "Miniaturen aus unserer und einer anderen Zeit" markiert das Changieren der Texte zwischen Gegenwart und Vergangenheit, zwischen individuellem Erleben und historischer Distanz. Die "andere Zeit" bleibt bewusst unscharf - sie kann Kindheit sein, DDR-Vergangenheit, Nachkriegszeit oder ein kollektiver Erinnerungsraum.