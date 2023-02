Hip-Hop mit Orchester: Elbland Philharmonie spielt Rap-Sinfonie

Kommt nicht so oft vor: Breakdancer performen mit Orchester, hier der Elbland Philharmonie. © Claudia Hübschmann

Mit der Breaking-Orchestra-Show "The Legend of Hip Hop" mixt man an diesem Wochenende zum bereits dritten Mal Orchesterklang mit Rap, Beatboxing und urbanem Tanz.



Mit "Breakdance meets Classic" und "Symphonix" hatte das Ensemble in den Vorjahren ähnliche Projekte gespielt.

Initiiert und geschrieben vom Dresdner Komponisten Karsten Gundermann (56), der auch die Fortsetzung betreut. "The Legend of Hip Hop" erzählt in kleinen Episoden vom Erwachsenwerden, von Konflikten in der Subkultur, Ausbruch aus Gewaltspiralen und Diskriminierung sozialer Milieus.

International renommierte Hip-Hop-Tänzer konnten für die Bühnenshow von Choreograf Wilfried Ebongue gewonnen werden, die Elbland Philharmonie unter Leitung von Chefdirigent Ekkehard Klemm (64) spielt sinfonischen Hip-Hop sowie acht Rap-Songs, die das Berliner MC-Duo Kana & Mavie exklusiv für dieses Projekt geschrieben hat und live mit dem Orchester performen wird.

Die Beatboxer Benny Rex & Mr. Babeli sorgen für Extra-Groove.