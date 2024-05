Neuer Standort für den Weihnachts-Circus gefunden!

Dresden - Der Dresdner Weihnachts-Circus hat neuen Standort: Er wird im November seine Zelte für die 27. Saison auf der 18.000 Quadratmeter großen Freifläche in der Nähe des Elbeparks, am Baumarkt Hornbach an der Washingtonstraße aufschlagen - in Nachbarschaft von Sarrasani!