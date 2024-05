Einer der letzten Buchenwald-Überlebenden: Was der Ex-KZ-Häftling Dresdner Schülern rät

Ermutigte die Schüler, nie mit dem Lernen aufzuhören: Buchenwald-Überlebender Andrei Iwanowitsch Moiseenko (98) holte mit 24 Jahren abends seine Schulbildung nach, studierte dann Ingenieurswesen. Seit einigen Jahren lernt er Deutsch. © Petra Hornig

Moiseenko wurde 1926 in Budjonnowka in der Sowjetunion (heute Ukraine) geboren. Mit 15 wurde er als Vollwaise nach Nazi-Deutschland verschleppt, war erst Zwangsarbeiter in Leipzig, 1944 folgte die Verlagerung ins KZ Buchenwald.

"Für eine gesunde Psyche muss man Gedanken an diese Zeit beiseiteschieben", sagt der Zeitzeuge. Und trotzdem berichtet er: "Wir waren von der Außenwelt abgeschottet, nachts wurden Mithäftlinge verschleppt und erschossen."

Auch Moiseenko selbst sollte auf einem Todesmarsch nach Dessau exekutiert werden. Gerade noch rechtzeitig wurde die Gruppe am 14. April 1945 von US-Soldaten befreit.

Sein Leben nach Krieg und Armeedienst hat er nach einem Leitsatz ausgerichtet. "Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet und gelernt. Das ist mein Lebensmotto."