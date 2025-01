Hoch die Tassen! Diese Dresdner Promis feiern 2025 runde Geburtstage

Allerlei Dresdner Persönlichkeiten feiern im Jahr 2025 runde Geburtstage. Diese Promis lassen die Korken knallen.

Von Katrin Koch

Dresden - 50, 60, 70, 80 & Co. - Dresdner Promis feiern in diesem Jahr jede Menge runde Geburtstage. Von Kretschmer bis Schaller hagelt es Glückwünsche. Und bei manch einem jünger geschätzten Promi darf auch über das wirkliche Alter gestaunt werden.

Alles Gute, Geschenke & Konfetti zum Geburtstag. © 123RF

50. Geburtstag

MP Michael Kretschmer (CDU) darf sich am 7. Mai auf Blumen zum 50. Geburtstag freuen. © Robert Michael/dpa

Auf ein halbes Jahrhundert stößt in diesem Jahr MP Michael Kretschmer an. Aber nicht nur der CDU-Politiker entert die 5-Jahrzehnte-Marke. Auch TV-Sportmoderator René Kindermann. "Ich hadere überhaupt nicht mit dem Alter. Im Gegenteil, ich freue mich auf die 50 und werde auch ganz groß auf Mallorca feiern", so Kindermann.

55. Geburtstag

Gewichtheber Marc Huster bei den Olympischen Sommerspielen 1996 in Atlanta. © imago/Pressefoto Baumann

So jung wird der stärkste Sachse: Ex-Gewichtheber Marc Huster stemmt am 1. Juli die Schnapszahl. Huster wuchtete zwei Weltrekorde im Stoßen: 210 Kilo 1993 in Melbourne und 213,5 Kilo 1996 in Atlanta. Einen weiteren im olympischen Zweikampf - 382,5 Kilo 1994 in Istanbul. Auch wenn TV-Gesichter nicht gern mit ihrem Alter herausrücken, auf dem Bildschirm wollen alle strahlend aussehen: MDR-Moderatorin Anja Petzold ("MDR um 2") kann am 22. April 55 Kerzen auf der Geburtstagstorte ausblasen. Ihr Kollege vom MDR-Magazin "Biwak" Thorsten Kutschke kann ihr am 28. Juli nacheifern.

60. Geburtstag

"Tierisch, tierisch" hält Uta Bresan jung. © MDR/Axel Berger

Man sieht es ihr wahrlich nicht an, aber: Schlagerstar und MDR-Moderatorin Uta Bresan ("Tierisch, tierisch") feiert am 9. März ihren 60. Geburtstag. Jahrgang 1965 ist auch Schauspieler Tom Quaas. Am 5. Juli steht die 60 im Kalender des Ensemble-Mitglieds des Staatsschauspiels. "Ja, bei mir ist es auch so weit. Die 50 hat mich nicht gestört, aber 60 klingt schon ein bissel alt", grummelt Schauspieler und Comedian Thomas Böttcher bezüglich des Jubiläums am 7. August. "Ich feiere erst am 16. August in Döbeln, leider legt da in Dresden Purple Disco Machine auf - und zieht mir einige Gäste ab."

70. Geburtstag

Eiskunstläufer Jan Hoffmann bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck. © imago/Pressefoto Baumann

DDR-Eiskunstlaufstar Jan Hoffmann - am 26. Oktober feiert der zweifache Weltmeister und vierfache Europameister. Hoffmanns Karriere begann 1963 beim SC Einheit Dresden - ab 1966 nahm ihn Erfolgstrainerin Jutta Müller im damaligen Karl-Marx-Stadt unter ihre Fittiche. Eine politische Karriere hat Matthias Rößler vorzuweisen. An seinem 70. Geburtstag am 14. Januar kann er auf 25 Jahre blicken, die er im Sächsischen Landtag gearbeitet hat - von 2009 bis 2024 als Landtagspräsident.

80. Geburtstag

Er kann's noch: Musiker Bernd Aust an der Querflöte. © Christian Juppe

Bernd Aust ist schon fast eine Legende in der Musik-Szene und wird am 30. Januar 80! Der Gründer der DDR-Band "electra" (Querflöte, Saxofon) und spätere Konzert-Veranstalter komponierte für electra Klassiker wie "Tritt ein in den Dom" und "Die Sixtinische Madonna". 1989 nahm Aust anlässlich des DDR-Meistertitels von Dynamo Dresden den Song "Wir sind der zwölfte Mann" auf - bis heute ist die offizielle Hymne des Vereins vor jedem Spiel im Stadion zu hören. Nicht im Stadion, aber in der Politik hat Georg Milbradt kräftig mitgemischt. Am 23. Februar wird der Ex-Ministerpräsident (2002-2008) und Biedenkopf-Nachfolger 80.

85. Geburtstag

Kabarettist Wolfgang Schaller kann auch mit 85 Jahren das Schreiben nicht lassen. © dpa/Sebastian Kuhnert