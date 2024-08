Hotel-Boss verabschiedet seinen Vater: "Danke fürs Kochen"

Dresden - Er hat nie etwas anbrennen lassen: 44 (!) Jahre lang stand Chefkoch Detlef Jacob (63) unfallfrei im Ibis-Hotel "Bastei" am Herd. Er hat unter elf Direktoren gekocht - zuletzt unter seinem Sohn Tom Jacob (35). Am Mittwoch verabschiedete der Junior den Vater in den wohlverdienten Ruhestand.