Hund vom Elbufer ist weg! Hier steht er jetzt

Damit die auch in Ruhe aufbauen können, wurde der sieben Meter lange und drei Meter hohe Hund aus gezinktem Draht jetzt abgebaut.

Mittels Frachtschiff geliefert , stand das Kunst-Objekt "Vulpes Gott" des Tschechen František Skála (67) seit dem 30. September am Dresdner Elbufer, wo im Sommer die Filmnächte stattfinden.

Als Nächstes wird die Skulptur in Tschechien zu sehen sein. Vor dem Rathaus in Liberec wird der Hund am heutigen Donnerstag um 17 Uhr enthüllt. Wie lange er dort ausgestellt wird, teilte Künstler Skála nicht mit.