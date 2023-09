Immer was zu tun: 30 Jahre "Schlösser, Burgen und Gärten"

Dresden - Von der Albrechtsburg in Meißen bis zum Zwinger in Dresden - seit 30 Jahren werden 19 kulturhistorische bedeutsame Stätten unter der Regie der "Staatlichen Schlösser, Burgen und Gärten" (SBG) bewahrt und gepflegt. Ein Festakt im Palais im Großen Garten in Dresden würdigte am gestrigen Donnerstag das Jubiläum - und das Engagement von 360 Mitarbeitern.