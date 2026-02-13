In Handarbeit und ohne Computer: In diesem Trickfilmstudio lernen bunte Bilder laufen

Dresden - Wie echte Filmprofis fühlen sich derzeit 27 Kinder und Jugendliche aus Deutschland , Polen und der Ukraine beim "ANIMA"-Trickfilmworkshop vom Verein "Fantasia Dresden ". Egal, ob Puppenfilm-Kunst à la "Sandmännchen" oder Knetanimation wie bei "Shaun, das Schaf": Hier wird noch mit den Händen gearbeitet.

Helena Lange (17) zeichnet in diesem Jahr beim "ANIMA"-Workshop ihre Geschichte. © Petra Hornig

Die Anfang der 2000er als Talentschmiede für Trickfilm-Fans gegründete Initiative richtet das kreative Camp bereits zum 44. Mal aus – für manche ein echtes Sprungbrett. Gemeinsam mit Dresdner Trickfilm-Urgesteinen wie Rolf Birn (84) entstehen hier gerade eigene Trickfilme in sorgfältiger Handarbeit.

Und obwohl die Branche momentan von 3-D und KI geprägt ist, erlebt ausgerechnet das Zeichnen eine kleine Renaissance: "Fünf Leute haben wir dieses Jahr dabei. Das ist außergewöhnlich", weiß Vereinsvorstand und Lehrer Stefan Urlaß.

Eine von ihnen ist Helena Lange (17), die schon zum fünften Mal dabei ist: "KI würde ich für Kunst nie verwenden. Ich will mit meinen Händen etwas schaffen – sozusagen zurück zu den Wurzeln."

Auch für Lehrer Urlaß ist klar: "Der Markt gibt es zwar gerade vor, aber wer keine Basis hat, rührt am Ende nur im KI-Pool herum – und es bleibt mittelmäßig." So wird genau dieses Fundament in dem Trickfilmstudio gelehrt.