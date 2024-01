Influencerin Lyn gibt Datingtipps: "Da sollte der Partner schon mal Gummibärchen dabei haben"

Dresden/Berlin - Ein neues Jahr und damit auch neue Möglichkeiten für Influencerin Lyn Künstner (32) im Kampf gegen Diabetes. Nach ihrem erfolgreichen Auftritt im vergangenen Jahr ist die Dresdnerin am Sonntag erneut zu Gast auf dem T1-Day in Berlin . Die Themen diesmal: Dating und Beziehungen.

Die Dresdnerin hat sich mit ihrem sozialen Engagement einen Namen gemacht und ist inzwischen auch ein gern gesehener Gast bei gesellschaftlichen Events wie der Hope-Gala. © Lyn Künstner

Auch Lyn habe sich das eine oder andere Mal in so mancher witzigen Situation wiedergefunden. "Da war ich dann eben gerade wild am Knutschen und musste plötzlich sagen: 'Warte mal, wir müssen hier mal 15 Minuten unterbrechen.'" Inzwischen nehme sie solche Momente jedoch mit Humor und gehe gelassen an sie heran.

Die Dresdnerin setzt sich nach wie vor vehement für den Kampf gegen die Erkrankung ein und hat sich mit ihrem sozialen Engagement inzwischen auch einen Namen gemacht.

"Innerhalb der Gesellschaft wird Diabetes leider inzwischen als eine Art Normalität abgetan, als bräuchte man sich ja nicht beklagen, denn es hätte ja auch schlimmer sein können. Das ändert ja aber nichts daran, dass die Erkrankung uns trotzdem einschränkt."

Die Menschen, denen Lyn mit ihrer Arbeit hilft, wissen indes, was sie an der Influencerin haben - und zeigen dies auch. "Bei einem Termin in Frankfurt kam beispielsweise eine Mama zu mir, die mit ihrer Tochter im vergangenen Jahr beim T1-Day war. Sie sagte, dass ihr Mädchen seitdem viel offener über ihre Erkrankung spricht. Das hat mich wahnsinnig gefreut."

Auch als Influencerin ist es eben manchmal ganz schön zu erfahren, dass man einen guten Job gemacht hat.