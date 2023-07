Dresdner Influencerin zeigt sich in ungewohntem Look und raubt ihren Fans den Atem

Dresden - Hier und da mal ein weißes Kleid, aber vor allem mit viel Schwarz: So präsentiert sich Influencerin Lyn Künstner (32) auf ihrem Instagram-Kanal. Passend zum Sommer hat die Dresdnerin auf ihrem neuesten Schnappschuss mal etwas anderes ausprobiert - und ihre Fans gleich in helle Aufregung versetzt.

Die 32-Jährige, die sich bei Instagram zunächst als " Tattoo-Bloggerin " einen Namen machte, engagiert sich inzwischen verstärkt im Kampf gegen Typ-1-Diabetes - einer Erkrankung, an der auch sie selbst leidet.

Lyns Follower liefern indes gern Antwort und überhäufen die Dresdnerin mit positivem Feedback. "Ist doch mal was anderes und es passt zu dir", schreibt da beispielsweise ein Fan.

Darauf zu sehen ist Lyn mal nicht wie üblich in Schwarz oder dunklen Farben, sondern in einem glitzernden blauen Badeanzug, der gleich noch ihre vielen Tattoos zum Vorschein bringt. Dazu die einfache Frage: "Na, steht mir Farbe?" Offenbar nimmt auch die Influencerin den kleinen Stilwechsel mit Humor.

Auch das neue Foto scheint ihr nun wieder einiges an Aufmerksamkeit gebracht zu haben. Bleibt die Frage, ob wir in Zukunft mehr von Lyn in knalligen Farben zu sehen bekommen.

Ihre Fans haben da definitiv schon eine Idee für die Farbe des nächsten Outfits und fordern Neongelb. Lyn nimmt's mit Humor. Ihre Antwort darauf: "Ich bin doch keine Biene!"