Ist das nicht eklig? Kinder-Workshop in Dresden macht Abfall zu Kunst

Dresden - Aus Essstäbchen, Schokoladenfolie oder Pappresten Kunstwerke schaffen? Das funktioniert, sagt Künstler Thomas Judisch (44) aus Dresden . In einem Workshop brachte er jetzt Schulkindern bei, mit Müll kreativ zu werden.

Künstler Thomas Judisch (44) arbeitet gerne mit Abfall. © Steffen Füssel

Dabei ist der Begriff "Müll" für Judisch eigentlich ein rotes Tuch. "Man sagt nicht Müll, sondern Abfall. Müll ist nämlich das, was man nicht mehr verwerten kann. Man kann aber eigentlich alles verwerten."

Sogar Biomüll? "Da kommt mir gleich Dieter Roth in den Sinn, der Essensreste in die Vitrine gelegt und dann ihren Verfallsprozess gezeigt hat."

Im jüngsten Upcycling-Workshop in den Ateliers "GEH8" an der Gehestraße wurden etwa weggeworfene Bücher, alte Tonbänder, sogar Sperrmüll als Werkstoffe genutzt. Kann das nicht mal eklig werden? "Schmutz entfernen wir mit Wasser und Spüli, zur Not gibt es Einweghandschuhe."

Die Resultate überzeugen: Nino (10) schuf ein Eismeer aus Styropor, angelehnt an Caspar David Friedrichs berühmtes Gemälde. Tecla (11) bediente sich alter Weihnachtskugeln, um daraus Skulpturen von Berühmtheiten (etwa Albert Einstein, Pippi Langstrumpf) zu bauen.

Aus weggeschmissenen Schokoladenverpackungen bastelte Zora (12) Deko-Blumen.