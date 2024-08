Ja, ist denn schon Weihnachten? Fährgarten-Wirt im Deko-Fieber

"Fährgarten"-Wirt Jens Bauermeister (59) mit seiner großen Pusteblume (l.). © Bildmontage: Thomas Türpe, Holm Helis

"Zu Ostern hole ich meine Hasenfamilie aus dem Depot, im Advent die Elche, Schnee- und Weihnachtsmänner. Aber dazwischen – im Sommer – hat mir noch etwas gefehlt", sagt Bauermeister.

In einer französischen Deko-Manufaktur wurde er fündig: "Sie haben für mich zwei große Pusteblumen aus Alu angefertigt". 4,50 Meter recken sich die Blüten gen Himmel.

"Ich wollte etwas, was in die Landschaft passt und nicht zu aufdringlich ist." Der Plan ist aufgegangen – und irgendwie erinnern die Blumen an den legendären Pusteblumen-Springbrunnen auf der Prager Straße, in den 60er-Jahren entworfen von Architektin und Bildhauerin Leoni Wirth (†2012).

Drei ihrer Pusteblumen sind auf der Prager Straße verblieben, die restlichen wurden nach Prohlis verpflanzt.