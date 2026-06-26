"Japan auf Papier in Dresden" im Kupferstich-Kabinett: Was früher Mangas waren

Dresden - Jahre, Jahrzehnte, teils Jahrhunderte schlummerte eine bislang weitgehend unbekannte Sammlung japanischer Kunst in den Depots der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD). Diesen Schatz hebt ab Freitag das Kupferstich-Kabinett in der Sonderausstellung "Japan auf Papier in Dresden. Utamaro, Hokusai, Hiroshige und die Grafik der Moderne". Diese klassische Holzschnittkunst tritt dabei sammlungsübergreifend in Dialog mit Werken westlicher Künstler.

"Utamaro, Hokusai, Hiroshige und die Grafik der Moderne", auf dem Foto Katsushika Kousai, Fuji, Südwind, Klares Wetter um 1831. © Steffen Füssel

"Denken wir an Ostasiatika, dann meist an die Porzellansammlung Augusts des Starken", sagt SKD-Generaldirektor Bernd Ebert. Doch was viele nicht wüssten: Der SKD-Bestand an ostasiatischer Kunst sei viel größer, ja, Maßstäbe setzend: "Mit mehr als 10.000 Objekten seit dem 17. Jahrhundert gehört diese Sammlung zur ältesten und umfangreichsten ihrer Art in Europa."

Bedeutend, aber heute kaum bekannt. Nur wenige Hauptwerke wurden in Schauen der 90er-Jahre gezeigt.

"Es ist eine Forschungsausstellung", sagt Museumsdirektorin Stephanie Buck. Erarbeitet wurde sie objektbasiert, nachhaltig und über lange Zeit in einem großen Team. Alle Werke seien Unikate.

"Wir stellen sie nicht einfach nur folkloristisch hin", so Buck. Man präsentiere die Arbeiten mit Respekt und so, dass sie ihre Bedeutung entfalten können. Eingeflossen in die Sammlung sind Bestände aus der Bibliothek des Kunstgewerbemuseums seit 1900, die völlig neu zu entdecken sind.

"Sie waren lange restaurationsbedürftig", sagt Kuratorin Petra Kuhlmann-Hodick. Ihr Co-Kurator Hans Bjarne Thomsen ergänzt: "Diese Sammlung ist ein unglaublicher Schatz, nur war er bislang etwas versteckt."