Moritzburg Festival Akademie macht's möglich: Mozart in Erstaufführung

Dresden/Moritzburg - Auch in der klassischen Musik gibt es immer noch Neues zu entdecken: Das Festival Orchester des Moritzburg Festivals präsentiert die Dresdner Erstaufführung eines Werkes von Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791).

Das Moritzburg Festival Orchester unter Leitung von Josep Caballé Domenech. © Oliver Killig

Erst vor wenigen Tagen wurde in Frankreichs Nationalbibliothek (BnF) ein unbekanntes Mozart-Manuskript entdeckt.

Es enthält "nur" Kompositionsübungen, gilt aber als Sensationsfund. Ganz so spektakulär ist das Vorhaben der Moritzburg Festival Akademie nicht, aber dennoch gibt es erstmals Unbekanntes von Mozart.

41 junge Talente aus 18 Nationen werden vom 7. bis 23. August an der Akademie des diesjährigen Moritzburg Festivals teilnehmen.

Unter der Leitung von Chefdirigent Josep Caballé Domenech und mit dem Oboisten Albrecht Mayer als Solist musizieren sie in quasi "Unerhörtes": Mit dem Orchesterkonzert "Alles im Fluss" am 22. August wird die Dresdner Erstaufführung von Mozarts Konzert für Oboe & Orchester F-Dur KV 293 zu erleben sein.