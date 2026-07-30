Jubiläum: Dresdner Promi-Friseur meistert seit drei Jahrzehnten haarige Situationen

Dresden – Schneiden, färben, föhnen – seit 30 Jahren wäscht Promi-Figaro Holger Knievel (60) seinen Kunden im Dresdner Salon auf der Helgolandstraße die Köpfe. Dabei war der Start alles andere als perfekt!

Holger Knievel (60) steuert seit 30 Jahren seinen Friseursalon durch alle Modewellen. © Foto Koch

"Ich hatte den Mietvertrag für die Helgolandstraße Nummer 7 schon unterschrieben. Das Mobiliar war auf Maß getischlert. Doch der Bauherr ging pleite. Ich hatte alles – nur keinen Salon", kann Holger Knievel heute darüber schmunzeln.

Er hatte Glück: Der Eckladen in der Hausnummer 8 war frei, eine ehemalige Flaschenannahme des Konsums. "Für die Eröffnungsfeier borgte ich mir Stehtische aus der benachbarten Newtown-Bar."

Deren Gründer Ulf Neuhaus ist bis heute Kunde bei Knievel. Doch nicht nur er. Von den DSC-Volleyballerinnen über Kabarettistin Birgit Schaller bis Travestietheater-Chefin Zora Schwarz vertrauen sich Promis dem Wahl-Dresdner an.

Sein Handwerk hat Knievel in seiner Heimat erlernt, in der Niederlausitz.