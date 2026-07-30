Jubiläum: Dresdner Promi-Friseur meistert seit drei Jahrzehnten haarige Situationen
Dresden – Schneiden, färben, föhnen – seit 30 Jahren wäscht Promi-Figaro Holger Knievel (60) seinen Kunden im Dresdner Salon auf der Helgolandstraße die Köpfe. Dabei war der Start alles andere als perfekt!
"Ich hatte den Mietvertrag für die Helgolandstraße Nummer 7 schon unterschrieben. Das Mobiliar war auf Maß getischlert. Doch der Bauherr ging pleite. Ich hatte alles – nur keinen Salon", kann Holger Knievel heute darüber schmunzeln.
Er hatte Glück: Der Eckladen in der Hausnummer 8 war frei, eine ehemalige Flaschenannahme des Konsums. "Für die Eröffnungsfeier borgte ich mir Stehtische aus der benachbarten Newtown-Bar."
Deren Gründer Ulf Neuhaus ist bis heute Kunde bei Knievel. Doch nicht nur er. Von den DSC-Volleyballerinnen über Kabarettistin Birgit Schaller bis Travestietheater-Chefin Zora Schwarz vertrauen sich Promis dem Wahl-Dresdner an.
Sein Handwerk hat Knievel in seiner Heimat erlernt, in der Niederlausitz.
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Natürlich wird auch die eigene Familie in Pieschen frisiert
"Eine Cousine meiner Mutter verschaffte mir eine Lehrstelle in Forst." Seine damalige Lehrmeisterin Brigitte Freier (82) will es sich nicht nehmen lassen, beim Salon-Jubiläum am Sonntag dabei zu sein.
Viele Fotos werden dann von Hand zu Hand gehen, Erinnerungen an tolle Events, an Dauer- und Wasserwellen, an verrückte Haarteile. Elf Jahre – bis 2008 – veranstalteten Holger Knievel und Visagist Ronald Brendler die legendären "Catwalk"-Fashion-Shows.
Knievel und seine in Spitzenzeiten bis zu 14 Mitarbeiter frisier(t)en die Schmetterlinge für den jährlichen DSC-Kalender. Knievel stylt die Gäste des glamourösen SemperOpernballs wie auch die eigene Familie in Pieschen.
Weit über 20 Hobby-Künstler stellten schon in seinem Salon aus – und er selbst steht einmal im Jahr als hinreißende Diva auf der Bühne des Travestie-Theaters.
Titelfoto: Bildmontage: Petra Hornig, Foto Koch