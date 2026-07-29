Rentner-Paar aus Sachsen verbringt venezianische Nacht auf Campingplatz: "Da wackelt der Wohnwagen"

Sachsen/Venedig - Seit 30 Jahren ist der Campingplatz Marina di Venezia bei Venedig das Traum-Urlaubsziel von Hannes (72) und Christine (75). Die beiden Rentner aus Sachsen lieben das italienische Flair und verbringen hin und wieder auch mal heiße "venezianische Nächte" miteinander, wie sie in der RTLZWEI-Sendung "Bella Italia - Camping auf Deutsch" demonstrieren.

Christine (75) und Hannes (72) sind seit über 50 Jahren verheiratet. Ihre goldene Hochzeit feierten sie in Venedig. © Screenshot/RTL+

Mit dem Codewort sind romantische Abende im Camper gemeint, in denen das Paar in trauter Zweisamkeit verbringt und schlicht und einfach "Amore" macht.

Vor einiger Zeit haben die Sachsen das erste Mal ihr eigenes Bier direkt im Wohnwagen gebraut und das wollen sie nun ganz genüsslich verkosten. Sofern der Gerstensaft trinkbar ist, hat Christine ihrem Mann ein heißes Schäferstündchen versprochen.

"Wenn das Bier was wird, steht die dritte venezianische Nacht ins Haus. Dann will ich dich im Negligé sehen", ist der 72-Jährige voller Vorfreude. Und offenbar kann es bei den beiden schon mal etwas wilder zugehen: "Da wackelt der Wohnwagen, da spritzen die Funken raus."

Glücklicherweise ist der Sexgott auf Hannes' Seite, denn die trübe Suppe scheint zu schmecken.

Für Christine bedeutet das: Shopping-Treff mit Freundin Petra, denn die 75-Jährige will ihren Mann mit einem heißen Fummel überraschen.