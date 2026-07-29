Rentner-Paar aus Sachsen verbringt venezianische Nacht auf Campingplatz: "Da wackelt der Wohnwagen"
Sachsen/Venedig - Seit 30 Jahren ist der Campingplatz Marina di Venezia bei Venedig das Traum-Urlaubsziel von Hannes (72) und Christine (75). Die beiden Rentner aus Sachsen lieben das italienische Flair und verbringen hin und wieder auch mal heiße "venezianische Nächte" miteinander, wie sie in der RTLZWEI-Sendung "Bella Italia - Camping auf Deutsch" demonstrieren.
Mit dem Codewort sind romantische Abende im Camper gemeint, in denen das Paar in trauter Zweisamkeit verbringt und schlicht und einfach "Amore" macht.
Vor einiger Zeit haben die Sachsen das erste Mal ihr eigenes Bier direkt im Wohnwagen gebraut und das wollen sie nun ganz genüsslich verkosten. Sofern der Gerstensaft trinkbar ist, hat Christine ihrem Mann ein heißes Schäferstündchen versprochen.
"Wenn das Bier was wird, steht die dritte venezianische Nacht ins Haus. Dann will ich dich im Negligé sehen", ist der 72-Jährige voller Vorfreude. Und offenbar kann es bei den beiden schon mal etwas wilder zugehen: "Da wackelt der Wohnwagen, da spritzen die Funken raus."
Glücklicherweise ist der Sexgott auf Hannes' Seite, denn die trübe Suppe scheint zu schmecken.
Für Christine bedeutet das: Shopping-Treff mit Freundin Petra, denn die 75-Jährige will ihren Mann mit einem heißen Fummel überraschen.
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Christine überrascht Hannes im sexy Negligé
Dafür treffen sich die beiden Frauen, die sich auf dem 80 Hektar großen Fünf-Sterne-Campingplatz kennengelernt haben, in einem Laden.
Scham oder Berührungsängste in Sachen Liebesthemen haben die zwei Damen überhaupt nicht. Im Gegenteil: Sie erzählen sich fast alles, sprechen auch über die Vorlieben ihrer Ehemänner.
So offenbart Petra, dass ihr Mann Ingo gern mal hübsche Reizunterwäsche für sie kauft: "Er mag lieber was mit Strass und Spitze." Auch Christine, die mit ihrem Liebsten ebenfalls des Öfteren ein Dessous-Geschäft aufsucht, will alles andere als prüde wirken: "Wir wollen noch bisschen flott sein", sagt sie.
Die Rentnerin entscheidet sich schließlich für ein champagnerfarbenes Nachtkleid, das sie Hannes abends stolz im Camper präsentiert.
Der Auftritt seiner Frau haut den Italien-Liebhaber aus den Socken: "Mamma mia! Du siehst schick aus. Das hätte ich nicht gedacht." Mit Rosen auf dem Bett und Sekt in der Hand kann die venezianische Nacht nur ein Erfolg werden ...
Folge 2 von "Bella Italia - Camping auf Deutsch" seht Ihr am Mittwochabend, um 20.15 Uhr, auf RTLZWEI oder schon jetzt bei RTL+.
Titelfoto: Screenshot/RTL+