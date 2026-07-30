"UFER Projekte" engagiert sich für Gemeinschaftsgärten: Dieser Verein lässt alte Brachen blühen

922 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Seit mittlerweile 15 Jahren verwandelt der Verein "UFER Projekte" gemeinsam mit Anwohnern brach liegende Flächen in lebendige Gemeinschaftsgärten.

Von Jacqueline Grünberger

Dresden – Wo früher ungenutzte Flächen brachlagen, blühen heute Gemüse, Blumen und Nachbarschaften. Seit mittlerweile 15 Jahren verwandelt der Verein "UFER Projekte" gemeinsam mit Anwohnern brachliegende Flächen in lebendige Gemeinschaftsgärten.

Für viele, die neu zu den Gemeinschaftsgärten kommen, wirken die Beete oft erstmal "unordentlich". Das wissen auch Projektleiter Thomas Kowalski (55, l.) und Vorstand Erik Miersch (38).
Für viele, die neu zu den Gemeinschaftsgärten kommen, wirken die Beete oft erstmal "unordentlich". Das wissen auch Projektleiter Thomas Kowalski (55, l.) und Vorstand Erik Miersch (38).  © Thomas Türpe

Gründe, an den Gärten festzuhalten, gibt's für Vorstand Erik Miersch (38) dabei viele. Man könne "Flächen gemeinsam gestalten und vor allem gemeinsam lernen". Gerade im Hinblick auf immer heißer werdende Städte, aber auch, weil "es nicht genug Schatten und Bäume geben kann".

Begonnen hat alles in der Johannstadt. Ein ehemaliger Schulgarten dort "war mindestens zwanzig Jahre ungenutzt". Aus der Brachfläche entwickelte sich ein Ort der Begegnungen.

Seit 2011 sind so durch Eigeninitiative aus den Nachbarschaften zwischen Gorbitz und Striesen schon sieben Gemeinschaftsgärten entstanden. Für die meisten gilt: lieber Blühwiese als englischer Rasen.

Dresden: Die Hitze! Jetzt fallen wieder kleine Vögel aus dem Nest
Dresden Kultur & Leute Die Hitze! Jetzt fallen wieder kleine Vögel aus dem Nest

"In den Gärten lernen die Menschen, miteinander auszukommen, Konflikte zu lösen und dass es auch Spaß macht, ressourcenschonend zu arbeiten", erklärt Projektleiter Thomas Kowalski (55).

Er ist auch für das Projekt "Stadtkohlrabi" zuständig, das einmal wöchentlich auch die Kleinsten an die Natur heranführt.

Projektleiter Thomas Kowalski (55) kümmert sich bei den Projekten der "UFER" darum, dass schon die kleinsten Dresdner mit der Natur in Berührung kommen.
Projektleiter Thomas Kowalski (55) kümmert sich bei den Projekten der "UFER" darum, dass schon die kleinsten Dresdner mit der Natur in Berührung kommen.  © Thomas Türpe
Deine täglichen News aus Dresden

Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.

  • Lokale Nachrichten aus Dresden & Umgebung
  • Exklusive Hintergrundberichte
  • Jederzeit abbestellbar
Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut.
Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben.
Mit deiner Anmeldung stimmst du unseren Datenschutzbestimmungen zu.

Verein lädt am 29. August in "Alte Gärtnerei" ein

Die "Alte Gärtnerei" ist in Pieschen für ihren üppigen Naschgarten bekannt.
Die "Alte Gärtnerei" ist in Pieschen für ihren üppigen Naschgarten bekannt.  © Thomas Türpe
Ivonne (48) macht ihren Bundesfreiwilligendienst in der "Alten Gärtnerei" und ist froh, so viel mitwirken zu dürfen.
Ivonne (48) macht ihren Bundesfreiwilligendienst in der "Alten Gärtnerei" und ist froh, so viel mitwirken zu dürfen.  © Thomas Türpe
Beim Jubiläumsfest Ende August können die Dresdner das Projekt kennenlernen.
Beim Jubiläumsfest Ende August können die Dresdner das Projekt kennenlernen.  © Thomas Türpe
Vorstandsmitglied Erik Miersch (38, l.), Mitarbeiterin Ruth (24) und "Alte Gärtnerei"-Chef Sebastian Kaiser (36) freuen sich schon auf das Vereinsfest Ende August.
Vorstandsmitglied Erik Miersch (38, l.), Mitarbeiterin Ruth (24) und "Alte Gärtnerei"-Chef Sebastian Kaiser (36) freuen sich schon auf das Vereinsfest Ende August.  © Thomas Türpe

Auch die "Alte Gärtnerei" in Pieschen wird von der UFER seit 2018 betrieben und blickt dabei eigentlich schon auf eine mehr als hundert Jahre alte grüne Gartenbau-Geschichte zurück: "Das ist nun unser Versuch, eine Gärtnerei wieder in die Stadt zu holen."

Auch hier laden ein Gemeinschaftsgarten ("Wurzelwerk") sowie ein üppiger Schaugarten mit essbaren Pflanzen und eine großangelegte Selbstpflücke mit 1500 Arten zum Entdecken ein.

Um das alles zu feiern, lädt der Verein am 29. August in die "Alte Gärtnerei" ein. Neben Workshops wie "Pflege von Beerensträuchern" gibt es Live-Konzerte, ein "breit gefächertes Kinderprogramm sowie eine Ausstellung zur Vereins-Geschichte".

Dresden: Zwinger-Nymphen müssen restauriert werden: Verjüngungskur für steinerne Götter
Dresden Kultur & Leute Zwinger-Nymphen müssen restauriert werden: Verjüngungskur für steinerne Götter

Sonnenklar: Das Essen wird natürlich zubereitet mit Produkten aus den Gärten. Infos: ufer-projekte.de.

Titelfoto: Thomas Türpe

Mehr zum Thema Dresden Kultur & Leute: