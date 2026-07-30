"UFER Projekte" engagiert sich für Gemeinschaftsgärten: Dieser Verein lässt alte Brachen blühen
Dresden – Wo früher ungenutzte Flächen brachlagen, blühen heute Gemüse, Blumen und Nachbarschaften. Seit mittlerweile 15 Jahren verwandelt der Verein "UFER Projekte" gemeinsam mit Anwohnern brachliegende Flächen in lebendige Gemeinschaftsgärten.
Gründe, an den Gärten festzuhalten, gibt's für Vorstand Erik Miersch (38) dabei viele. Man könne "Flächen gemeinsam gestalten und vor allem gemeinsam lernen". Gerade im Hinblick auf immer heißer werdende Städte, aber auch, weil "es nicht genug Schatten und Bäume geben kann".
Begonnen hat alles in der Johannstadt. Ein ehemaliger Schulgarten dort "war mindestens zwanzig Jahre ungenutzt". Aus der Brachfläche entwickelte sich ein Ort der Begegnungen.
Seit 2011 sind so durch Eigeninitiative aus den Nachbarschaften zwischen Gorbitz und Striesen schon sieben Gemeinschaftsgärten entstanden. Für die meisten gilt: lieber Blühwiese als englischer Rasen.
"In den Gärten lernen die Menschen, miteinander auszukommen, Konflikte zu lösen und dass es auch Spaß macht, ressourcenschonend zu arbeiten", erklärt Projektleiter Thomas Kowalski (55).
Er ist auch für das Projekt "Stadtkohlrabi" zuständig, das einmal wöchentlich auch die Kleinsten an die Natur heranführt.
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Verein lädt am 29. August in "Alte Gärtnerei" ein
Auch die "Alte Gärtnerei" in Pieschen wird von der UFER seit 2018 betrieben und blickt dabei eigentlich schon auf eine mehr als hundert Jahre alte grüne Gartenbau-Geschichte zurück: "Das ist nun unser Versuch, eine Gärtnerei wieder in die Stadt zu holen."
Auch hier laden ein Gemeinschaftsgarten ("Wurzelwerk") sowie ein üppiger Schaugarten mit essbaren Pflanzen und eine großangelegte Selbstpflücke mit 1500 Arten zum Entdecken ein.
Um das alles zu feiern, lädt der Verein am 29. August in die "Alte Gärtnerei" ein. Neben Workshops wie "Pflege von Beerensträuchern" gibt es Live-Konzerte, ein "breit gefächertes Kinderprogramm sowie eine Ausstellung zur Vereins-Geschichte".
Sonnenklar: Das Essen wird natürlich zubereitet mit Produkten aus den Gärten. Infos: ufer-projekte.de.
Titelfoto: Thomas Türpe