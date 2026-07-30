"UFER Projekte" engagiert sich für Gemeinschaftsgärten: Dieser Verein lässt alte Brachen blühen

Dresden – Wo früher ungenutzte Flächen brachlagen, blühen heute Gemüse, Blumen und Nachbarschaften. Seit mittlerweile 15 Jahren verwandelt der Verein "UFER Projekte" gemeinsam mit Anwohnern brachliegende Flächen in lebendige Gemeinschaftsgärten.

Für viele, die neu zu den Gemeinschaftsgärten kommen, wirken die Beete oft erstmal "unordentlich". Das wissen auch Projektleiter Thomas Kowalski (55, l.) und Vorstand Erik Miersch (38). © Thomas Türpe

Gründe, an den Gärten festzuhalten, gibt's für Vorstand Erik Miersch (38) dabei viele. Man könne "Flächen gemeinsam gestalten und vor allem gemeinsam lernen". Gerade im Hinblick auf immer heißer werdende Städte, aber auch, weil "es nicht genug Schatten und Bäume geben kann".

Begonnen hat alles in der Johannstadt. Ein ehemaliger Schulgarten dort "war mindestens zwanzig Jahre ungenutzt". Aus der Brachfläche entwickelte sich ein Ort der Begegnungen.

Seit 2011 sind so durch Eigeninitiative aus den Nachbarschaften zwischen Gorbitz und Striesen schon sieben Gemeinschaftsgärten entstanden. Für die meisten gilt: lieber Blühwiese als englischer Rasen.

"In den Gärten lernen die Menschen, miteinander auszukommen, Konflikte zu lösen und dass es auch Spaß macht, ressourcenschonend zu arbeiten", erklärt Projektleiter Thomas Kowalski (55).

Er ist auch für das Projekt "Stadtkohlrabi" zuständig, das einmal wöchentlich auch die Kleinsten an die Natur heranführt.