Zwinger-Nymphen müssen restauriert werden: Verjüngungskur für steinerne Götter

Dresden - Gerüste gehören am Zwinger schon fast zum Inventar. Für die Steinbildhauer und Restauratoren der Zwingerbauhütte heißt das: Es gibt immer was zu tun. Diesmal hat es einen der größten Hingucker erwischt: das Nymphenbad.

Restaurator Stephan Heisig (39) weiß genau, wie er die Figuren wieder zu neuem Glanz erstrahlen lassen kann. © Thomas Türpe

Versteckt hinter einem Wetterschutzdach brauchen jetzt auch die sandsteinernen Meeresgötter eine Verjüngungskur.

Verschleißerscheinungen und Kalkablagerungen waren bereits seit einiger Zeit erkennbar, erklärt Alwin-Rainer Zipfl (51) vom Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB): "Im letzten Winter, als kein Wasser im Brunnen war, wurde das Nymphenbad von der Zwingerbauhütte intensiver untersucht."

Für die Arbeiten mussten sogar Skulpturen weichen: "Ein Faun und Putto, zehn Vasen und zwei Meeresgötter-Gruppen", zählt Restaurator Stephan Heisig (39) auf.

Anfang Juni wurden sie mit einem Kran auf einen Sattelschlepper gehievt und zur Bauhütte transportiert.

Dort geht es nun Schmutz und Verwitterungen an den Kragen.