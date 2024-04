Junge Freiwillige aus aller Welt: Dresdner Verein macht Hilfe grenzenlos

Dresden - Die Welt zu Gast in Dresden , junge Deutsche zu Gast in der Welt: Seit über 30 Jahren öffnet der Dresdner Verein "ICE-Initiative Christen für Europa" Menschen die Türen, die ein Jahr ihres Lebens für eine sinnvolle Freiwilligentätigkeit nutzen wollen.

Ihre 25 Schulungstage verbringen die jungen Freiwilligen in Dresden, unternehmen Exkursionen. © ICE-Initiative Christen für Europa

Seitdem haben schon mehr als 5000 junge Menschen (bis 26 Jahre) ein internationales Freiwilligenjahr über den Verein absolviert. Organisiert wird das vom kleinen Dresdner Stadtteil Pappritz aus, nur einen Steinwurf vom Fernsehturm entfernt.



Seit März sind 20 junge Männer und Frauen aus aller Welt hier, etwa aus Tadschikistan, Indonesien oder Brasilien. Ihr neues Leben: Sie unterstützen Menschen mit Behinderungen, sind an Schulen, in Pflegeheimen oder Kindergärten im Einsatz.

Die Freiwilligen arbeiten 39 Stunden pro Woche. Die Unterkunft wird gestellt, es gibt Verpflegungs- und Taschengeld. Keine Reichtümer, aber die jungen Helfer sind glücklich.

Cassio (25) aus Brasilien: "Mein Lohn ist höher als mein Verdienst als Englischlehrer in meiner Heimat. Aber darauf kommt es mir gar nicht an. Ich will über mich hinauswachsen." Cassio ist jetzt im Radeberger Epilepsiezentrum im Einsatz.