Huch! TAG24-Reporterin hat eine Doppelgängerin auf der Bühne

Ein Hang zu Farben ist schwer zu verkennen: Sowohl Reporter-Darstellerin Dorothea Kriegl (l.) als auch das Original Katrin Koch strahlen in Pink und Grün. © Stefan Häßler

Meine (oder ihre) Gesprächspartner sind die Mitglieder der Lotter-Familie König, die durch einen Lottogewinn zu Geld und Prominenz gekommen sind.

Für die Rolle hat sich Ausstatterin Anne Konstanze Lahr mächtig ins Zeug gelegt. Sie hat in meinem Instagram-Account nach knalligen Outfits Ausschau gehalten und sich dann für einen Farbrausch in Pink-Grün entschieden. "Das war gar nicht so einfach zu beschaffen", schmunzelt Anne. Hose und Sweatshirt in Pink, Schuhe mit Goldgliedern und Tasche in Grün.

"Das ist wirklich der Hammer", schlüpft Dorothea begeistert ins Outfit. "Ich hatte zwar kein Mitspracherecht bei der Auswahl, aber ich fühle mich total wohl. Meine Lieblingsfarben sind ohnehin Lila und Pink."

Dazu noch eine orangerote Perücke, große Ohrringe - fertig ist das Double. Zusammen stehen wir fürs Foto im "Zwillingslook" auf der Bühne - ein Heidenspaß!