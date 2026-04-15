15.04.2026 10:17 Klements Finale: Das Programm der letzten Spielzeit des Staatsschauspiel-Intendanten

Die nächste Spielzeit des Dresdner Staatsschauspiels ist für Joachim Klement (65) die letzte am Haus. Der Intendant geht dann in den Ruhestand.

Von Guido Glaner

Dresden - Die nächste Spielzeit des Dresdner Staatsschauspiels ist für Joachim Klement (65) die letzte am Haus. Der Intendant geht dann in den Ruhestand. Für seine finale Saison kündigte Klement am Dienstag 21 Premieren des Ensembles wie der Bürgerbühne an, darunter fünf Uraufführungen.

Intendant Joachim Klement (65) am Dienstag vor dem Schauspielhaus mit dem Heft zur nächsten Spielzeit. © Thomas Türpe "Macht: Arbeit" lautet das doppelsinnige Motto der Spielzeit, die sich vor allem um einen dritten Begriff drehen soll - den der Freiheit. "Es geht um die Freiheit. Sie ist Grundlage unserer Demokratie und zählt zu den wichtigsten Grund- und Menschenrechten. Was heißt es heute, frei zu sein?", diese zentrale Frage will man, auch angesichts der für viele attraktiven Versuchung des Autoritären, in den anstehenden Neuproduktionen durchdeklinieren. Die Saison beginnt am ersten Septemberwochenende im Kleinen Haus mit der ersten Uraufführung, Felix Krakaus "Die Jugend von Orleans", einer "Held*innenbeschwörung" nach Schillers "Jungfrau von Orleans", sowie der Literaturadaption "I shot a Pop Star - Oder wie ich versuchte, das Manifest zur Vernichtung der Männer umzusetzen", nach Valerie Solanas.

Shakespeare kehrt ins Schauspielhaus zurück

Im Schauspielhaus kehrt Christian Friedel mit Shakespeare zurück. © Thomas Türpe Ins Schauspielhaus zurückkehrt der freischaffende Star des Hauses, Christian Friedel, natürlich mit Shakespeare. "Love, Death & Shadows" heißt das Spektakel, das die Sonette des Dichters zum Gegenstand hat; mit dabei sind die Band Woods of Birnam und Tänzer aus dem Ballett der Semperoper. Friedel werde da inszenieren nicht spielen, sagt der Intendant. Spielen wird Friedel hingegen in Roger Vontobels "Hamlet"-Inszenierung von 2012, abgespielt 2018, die als Wiederaufnahme wieder auf dem Spielplan steht. Dresden Kultur & Leute Einstiges Sozi-Büro hat jetzt eine Genuss-Agenda Wiederaufnahmen als Produktionen, die nicht erarbeitet werden müssen, sind auch als Reaktion auf die Sparmaßnahmen im Haushalt zu verstehen, so Klement. So findet auch "Die Schneekönigin" nach Hans Christian Andersen in der Regie von Nora Bussenius auf die Bühne zurück, ebenso Jan Gehlers Astrid-Lindgren-Stoff "Ronja Räubertochter."

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Saisonende ist früher als gewohnt