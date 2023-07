Kreuzkantor seit einem Jahr im Amt: "Es ist uns gelungen, zusammenzuwachsen"

Seine Frau und er hätten eine "echte Willkommenskultur" erlebt, so Lehmann, der in Neubrandenburg zur Welt kam, in Dresden aufwuchs und selbst, wie Vater und Brüder, im Kreuzchor sang. Auch künstlerisch zeigt er sich zufrieden: "Es ist uns, dem Chor und mir, im ersten Jahr gelungen, zu einem Team zusammenzuwachsen."

Martin Lehmann (49) beim Pressegespräch zur Bilanzierung seines ersten Amtsjahres. © Holm Helis

Der Kreuzchor ist nicht allein Kunst- als ebenso Ausbildungsinstitution und als solche auf ständigen Nachwuchs angewiesen.

Immer wieder Nachwuchs zu finden für einen Chor, der sich der christlichen Botschaft und ihrer Musik verpflichtet fühlt, sei in einer Stadt, wo achtzig Prozent der Bevölkerung konfessionslos seien, nicht selbstverständlich, sagt die Kulturbürgermeisterin.

Kreuzkantor Lehmann will zur Nachwuchspflege neue Wege gehen, zum Beispiel durch die Gründung von Singschulen, die über Dresden hinaus, in anderen Städten und Gemeinden aktiv sein sollen.

Lehmann spricht von "Basismusikalisierung": "Es geht darum, Kinder auf den Weg zu bringen. Einige von ihnen könnten später vielleicht in den Kreuzchor einsteigen." Betreut, organisiert und finanziert werden sollen die Singschulen vom Förderverein des Kreuzchores.

Inhaltlich verpasst der Kreuzkantor seiner zweiten Saison ein Thema: Wasser. Wasser als Symbol für den Quell des Lebens ebenso wie als Bedrohung in Gestalt von Flutwellen und Überschwemmungen soll Geistliches wie Weltliches konfrontieren und auch einen Hinweis auf Klimaveränderung geben.

Konzerte bei den Festspielen Mecklenburg-Vorpommern und in der Elbphilharmonie Hamburg stehen an, eine Tournee in Finnland, ferner Auftritte bei den Landeskirchenmusiktagen oder mit der Dresdner Philharmonie im Rahmen der Musikfestspiele. Kompositionsaufträge gehen an die Dresdner Komponistin Agnes Ponizil (54). Insgesamt stehen 18 Uraufführungen an.