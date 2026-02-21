Vorm Hutball im Parkhotel: Wirbel um dieses Poklatscher-Poster

Dresden - Ein Plakat sorgt für mächtig Wirbel - zu Recht? Der Hutball im Parkhotel wirbt mit einem Motiv, das von Veranstalter Steffen Grosche (50) unsensibel gewählt wurde. Es zeigt einen Herren, der eine Dame versohlt. Es ist eine Vorlage für alle, die sich gegen Gewalt gegen Frauen einsetzen.

Der Hutball im Parkhotel ist ein Fixpunkt im Dresdner Party-Kalender. © Eric Münch

Doch vor der Empörung lohnt sich ein genauer Blick auf das Plakat, das übrigens 2011 schon einmal verwendet wurde.

Auf der Kopfbedeckung des Herren prangt nämlich ein Spruch, der sinnbildlich für irrwitzige Dummheit steht: "Romanes eunt domus". Es ist das grammatisch falsche, lateinische Graffiti ("Römer geht nach Hause") aus dem legendären Monty-Python-Film "Das Leben des Brian".

Brian schreibt den Satz an die Stadtmauer. Ein römischer Centurio erwischt ihn dabei. Die Strafe: Brian muss nicht etwa in den Kerker. Nein, er muss den korrekten Satz 100-mal an die Wand schreiben!

Wird auf dem Plakat also männliche Dummheit aufs Korn genommen?