Künstler verkauft seine Gemälde für Erdbebenopfer

Dresden - In Dresden sorgten seine provokanten Kunstaktionen immer wieder für Gesprächsstoff.

Die bemalten und teilweise vergoldeten Betonplatten gehören zu seinem Fürstenzug 2.0. © Eric Münch

Esteban Velazquez von Wilhelm (46) gruppierte Wettiner-Stoffpuppen um die Brunnen am Albertplatz, legte ein Tonherz vor die Hofkirche, gestaltete einen Fürstenzug 2.0 auf 100 Betonplatten. Nun öffnet der in Venezuela geborene Künstler sein Archiv - für den guten Zweck.

"Angesichts der Tragödie, die Venezuela derzeit erschüttert, möchte ich nicht schweigen", sagt von Wilhelm, der seit 2014 in Deutschland arbeitet. "Hier habe ich mein Leben neu aufgebaut und meine künstlerische Arbeit weiterentwickelt. Heute möchte ich mit den Mitteln antworten, die ich habe: mit Kunst."

Er will rund 50 ausgewählte Gemälde und Skulpturen, die in München, Dresden und im Atelier in Wurzen entstanden, verkaufen. Der gesamte Erlös soll den Erdbebenopfern in Venezuela zugutekommen.