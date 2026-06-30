So genießt Schlagersängerin Uta Bresan den Dresdner Sommer

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Den Sommer in Dresden genießen - Schlagersängerin Uta Bresan weiß, wie's geht.

Von Katrin Koch

Dresden - Den Sommer in Dresden genießen - Schlagersängerin Uta Bresan (61) weiß, wie's geht: mit dem Paddelboot auf der Elbe.

Gegenüber dem Landtag genoss Uta Bresan (61) am Ufer die letzten Sonnenstrahlen.
Gegenüber dem Landtag genoss Uta Bresan (61) am Ufer die letzten Sonnenstrahlen.  © Facebook Uta Bresan

"Wir holen es leider viel zu selten raus, aber am Wochenende sind wir am späten Nachmittag entlang der Altstadtkulisse in den Sonnenuntergang gepaddelt. Es war einfach herrlich", schwärmt der MDR-Star ("Tierisch, tierisch").

Uta Bresan (61) paddelt auf der Elbe der Abendsonne entgegen.
Uta Bresan (61) paddelt auf der Elbe der Abendsonne entgegen.  © Facebook Uta Bresan
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"Allein würde ich das auch nicht machen, aber mit meinem Mann Karsten fühle ich mich total sicher. Es war erst unser zweiter Ausflug auf der Elbe, sonst paddeln wir eher im Spreewald."

Titelfoto: Facebook Uta Bresan

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