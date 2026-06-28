Die Legende aus der Herkuleskeule: Mit 86 macht Wolfgang Schaller wirklich Schluss

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Mit 86 ist jetzt wirklich Schluss - Kult-Kabarettist Wolfgang Schaller verabschiedet sich von der Bühne der Herkuleskeule.

Von Katrin Koch

Dresden - Mit 86 ist jetzt wirklich Schluss - Kult-Kabarettist Wolfgang Schaller verabschiedet sich von der Bühne der Herkuleskeule. Nur noch an sechs Abenden ist er mit seinem aktuellen Programm "Eh ich's vergesse" zu erleben. Der letzte Vorhang fällt am 18. Oktober - nach 56 Jahren in der Keule!

Im Programm "Eh ich's vergesse" sind die Eheleute gemeinsam auf der Bühne zu erleben.
Im Programm "Eh ich's vergesse" sind die Eheleute gemeinsam auf der Bühne zu erleben.  © Herkuleskeule

Ganz unbestritten: Wolfgang Schaller gehört zu den ganz Großen des deutschen Kabaretts und war über drei Jahrzehnte künstlerischer Leiter der Keule.

Aus einem Einspring-Job wurde ein Lebenswerk. Seit 1970 schrieb der gebürtige Breslauer gut 60 Kabarett-Programme - viele davon gemeinsam mit Peter Ensikat (†2013).

Eines davon: "Leise flehen meine Glieder".

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Mit über 2000 Vorstellungen ist es eines der erfolgreichsten Programme, die bis heute in der Keule gespielt werden.

Wolfgang Schaller ist eine Instanz, Autor von vier Büchern und der letzte Dresdner Grünkohlkönig. Er ist einer, der sich gern und immer wieder in die Nesseln setzt. Der mit seiner Meinung nicht hinterm Berg hält, "auch wenn ich natürlich weiß, dass ich mit meiner Meinung oft anecke", schmunzelt Schaller.

Schweren Herzens verabschiedet er sich nun von der Bühne. Angedeutet hatte er das bereits im Vorjahr - bei der großen Gala zu seinem 85. Geburtstag. "Das Schlimmste am Altern ist, dass man so viele Freunde verliert", so Schaller.

Das Kabarettistenpaar Birgit (64) und Wolfgang Schaller (86) - beide sind untrennbar mit der Herkuleskeule verbunden.
Das Kabarettistenpaar Birgit (64) und Wolfgang Schaller (86) - beide sind untrennbar mit der Herkuleskeule verbunden.  © Thomas Türpe
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Dafür hat das Urgestein des politischen Kabaretts noch viele Fans. Ihnen und der Keule wird er auf der Bühne fehlen - auch wenn der Ruhestand mehr als verdient ist! Wir sagen Danke.

Titelfoto: Thomas Türpe

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