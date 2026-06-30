Mit Gummi-Jetski zum Teichfliegen: Zoll kassiert Wolles Spaßmobil ein

Dresden - Ahoi! Multi-Unternehmer Wolle Förster (71) geht unter die Binnenschiffer. Für seine Moderation des Possendorfer Teichfliegens am 12. Juli hat er sich ein aufblasbares Jetski zugelegt - allerdings ging Wolle bei der Erstbestellung baden.

Diesen Propeller könnte Wolle Förster (71) auch nutzen, um beim Tauchen schneller vorwärtszukommen. © Petra Hornig

Sein erstes "Wasser-Moped" orderte er beim "Alibaba Express", dem chinesischen Pendant von Amazon. Doch der Zoll zog bei einer Stichprobe ausgerechnet Wolles Paket und damit das 560-Euro-Gummijet aus dem Verkehr.

Der Grund: "Auf der Verpackung war zwar das CE-Zeichen, nicht aber am Jetski", so Wolle. Die CE-Kennzeichnung ist jedoch Voraussetzung dafür, dass ein Produkt in Europa verkauft werden darf, es den europäischen Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltschutzanforderungen entspricht.

"Das war bei meinem ersten Jetski nicht der Fall, der Zoll hat es an den Absender zurückgeschickt."

Wolle machte keine Wellen und bestellte ein zweites Spaßmobil bei Amazon - für 760 Euro, zugelassen für zwei Personen mit einem Gesamtgewicht bis 220 Kilo.