Lärmbelästigung: Dresdner Kultur-Einrichtungen aus Altem Leipziger Bahnhof geschmissen!

Dresden - Mehrere Dresdner Kultureinrichtungen wurden aus den Räumlichkeiten des Alten Leipziger Bahnhofs in der Neustadt geschmissen.

Die "Globus Markthallen Holding GmbH und Co. KG" hat drei Nutzern des Alten Leipziger Bahnhofs die Genehmigung entzogen. (Archivbild) © Thomas Türpe

"In den vergangenen Jahren haben wir als Grundstückseigentümerin des Alten Leipziger Bahnhofs unser Areal für verschiedene soziale und künstlerische Organisationen zur Verfügung gestellt. Bedauerlicherweise mussten wir feststellen, dass sich die Gesamtsituation auf dem Areal in den vergangenen Monaten deutlich verändert hat", erklärten die Eigentümer der "Globus Holding GmbH und Co. KG" gegenüber TAG24.

Als Folge von sich häufenden Anwohner-Beschwerden über Lärmbelästigung wurden nun dem Verein "Hanse 3 e.V", dem Sozialprojekt der "Ständigen Vertretung" sowie der alternativen Wohngemeinschaft "Wagenplatz" die Nutzungsgenehmigungen entzogen. Zudem könne seitens "Globus" die Verkehrssicherung in dem Areal an der Hansastraße 3 nicht mehr garantiert werden.

Der Verein "Hanse 3 e.V", der in den Räumlichkeiten unter anderem Proberäume für Musiker und Ateliers für Künstler bereitgestellt hatte, teilte bereits am Mittwoch mit, dass man zum 31. März ausziehen müsse. Der Verein bedauere den Schritt, betonte jedoch auch, wie wichtig ihnen "glückliche Nachbarn" seien.

Gegenüber "Globus" hege man dabei keinen Groll: "Wir als Hanse3 möchten an dieser Stelle Globus für die 10 Jahre guter Zusammenarbeit danken. Die Problematik auf dem Gelände haben wir erkannt, gesehen und versuchen damit umzugehen".