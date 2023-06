Laut und leise: Die Highlights der Dresdner Musikfestspiele

Noch einmal "Sport" an vielen Trommeln: Ausnahme-Perkussionist Martin Grubinger (40, l.) am Dienstag im Kulturpalast. © Oliver Killig

Die diesjährigen Musikfestspiele sind voll von Höhepunkten, dabei dürfte der Auftritt des österreichischen Perkussionisten Martin Grubinger mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen am Dienstagabend (6. Juni) im Kulturpalast unter den Höhepunkten wiederum ein Höhepunkt gewesen sein.

Musikalisch gilt das ohnehin, hinzu kommt, dass der 40-Jährige sich auf Abschiedstournee befindet.

Grubinger beendet seine Karriere, was das Konzerterlebnis für die Besucher zusätzlich aufwertete.

Mit Werken von Péter Eötvös, Steve Reich, Fazil Say, Ioannis Xenakis, Daniel Bjarnason, viele für ihn komponiert, verabschiedete Grubinger sich in einem fulminanten, vom Publikum stehend gefeierten Konzert, in dem nicht zuletzt auch der junge, 23-jährige finnische Dirigent Tram Peltokoski gehörig Eindruck machte.

Am Mittwoch (7. Juni) folgte auf Grubingers laut-durchschlagenden Abschied ein leiseres, gleichwohl lebendiges Konzert aus der Reihe "Jazzhighlights" im bestuhlten Alten Schlachthof.