Neue Betreiber: In der Leutewitzer Mühle weht ein frischer Wind

Dresden - Seit mehr als 110 Jahren wird in der Leutewitzer Windmühle kein Mehl mehr gemahlen. Stattdessen ist die anno 1839 erbaute Turmholländerwindmühle ein beliebtes Ausflugslokal. Seit wenigen Wochen wird die Mühle unter dem Namen "Molino" von Amine Ait Lachgar (42) und seiner "rechten Hand" Sven Schückel (44) bewirtschaftet.

Die Leutewitzer Windmühle - noch ist die Außengalerie wetterfest verkleidet. © Steffen Füssel

"Wir haben über den Jahreswechsel die Mühle etwas aufgefrischt, kleine Reparaturen vorgenommen und sind jetzt für die Sommersaison gerüstet", sagt Lachgar stolz.

"Ab 13. Mai öffnet der gesamte Außenbereich mit Beachvolleyball-Feld, Badminton-Feld, kleinem Fußballplatz, Grill und Imbiss."

Schon am 30. April lodert ein Hexenfeuer. "Im Sommer sind Salsa-Kurse geplant, bis dahin haben wir auch die alte Minigolf-Anlage überholt", verspricht der Marokkaner, ein Veranstaltungskaufmann, der auch als Dolmetscher arbeitet.

Reichlich Gastro-Erfahrung bringt Sven Schückel mit, der zuletzt in der Champagnerlounge am Neumarkt Gäste verwöhnt hat.

In der Mühle tafelt er nun mit seinem siebenköpfigen Team deutsch-mediterrane Küche auf - von Penne Arrabiata (12,90 Euro) bis Entrecôte (26,90 Euro). Bratwurst & Co. gibt's an der Selbstbedienung im Freien.