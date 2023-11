Lichterbaum lässt neuen Dresdner Club pulsieren!

Dominik Domke (22) vor seinem Leuchtbaum im künftigen "Hans im Club". © Holm Helis

Es ist das erste Großprojekt, mit dem sich der Dresdner Klempner Dominik Domke (22) als Künstler selbständig macht. Der Baumriese ist eine Attraktion im Keller-Club "Hans im Club" (550 qm), den die Lausitzer Party-Profis Robert Schulze und Florian Herbst nächste Woche an der Wallstraße 11 eröffnen.

Der dicke Stamm, der zwei Menschen zum Umfassen braucht, reckt sich drei Meter in die Höhe. In seiner Krone pulsieren zwölf Glühlampen, leuchten 1200 Meter Glasfaserstränge. Das ganze Kunstwerk erinnert an den fluoreszierenden Lebensbaum im Kinofilm "Avatar".

"Über einen Monat habe ich daran gebaut und dabei 200 Dosen Bauschaum und drei Säcke Fliesenkleber verbraucht", lacht Dominik.

Sein handwerkliches Geschick kam ihm beim Rohbau und beim Verlegen der Elektrik im Stamm zupass. Seine künstlerische Ader konnte Dominik bei der Gestaltung von Stamm und Krone ausleben.