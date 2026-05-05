Termin-Absage: "Tatort"-Kommissar ist krank
Dresden/Halle (Saale) - Eigentlich sollte Martin Brambach (58) am Wochenende einen Werbetermin in Halle (Saale) wahrnehmen. Doch diesen musste der Dresdner "Tatort"-Kommissar kurzfristig aus gesundheitlichen Gründen absagen.
"Das ist sehr schade, denn mit Halle verbindet mich sehr viel. Ich habe als Kind fast jede Sommerferien in Halle verbracht, dort lebte mein Großvater als niedergelassener Arzt und ich hoffe, bald mal wieder die Gelegenheit zu haben, diese schöne Stadt zu besuchen!", schrieb der Schauspieler auf Instagram.
Woran Brambach erkrankt ist, ließ er offen.
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"Meinem Post auf Facebook ist nichts hinzuzufügen, außer dass ich auf dem Weg der Besserung bin", erklärte er gegenüber "Bild".
Sein Management betonte: "Es ist nicht lebensbedrohlich."
Titelfoto: imago/Horst Galuschka