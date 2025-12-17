537
Max Raabe in Dresden gefeiert - und das gleich doppelt
Dresden - Ja, er bricht noch immer die Herzen der stolzesten Frau'n! Gleich zweimal füllte Max Raabe (63) zuletzt den Kulturpalast. Und überzeugte, wie er es schon seit Jahren tut.
Seine 63 Lenze sieht man ihm nicht an. Er wirkt wie immer, der freche Lausbub, korrekt gescheitelt, schlanke Figur, schwarzer Frack.
Die Musik von Raabe und seinem zwölfköpfigen Palastorchester mal melancholisch, mal frech, mal modern.
Na klar, die Mitsing-Schnulzen ("Mein kleiner grüner Kaktus") feiern alle ab. Der Mix zwischen hundert Jahre alten Klassikern und neuen Songs im alten Gewand überzeugt.
Applaus für den Conférencier der Musik.
