Max Raabe in Dresden gefeiert - und das gleich doppelt

Dresden - Ja, er bricht noch immer die Herzen der stolzesten Frau'n! Gleich zweimal füllte Max Raabe (63) zuletzt den Kulturpalast. Und überzeugte, wie er es schon seit Jahren tut.

Perfekter Moment: Der ewig junge Max Raabe (63) begeisterte sein Publikum im Kulti gleich zweimal. © Ove Landgraf

Seine 63 Lenze sieht man ihm nicht an. Er wirkt wie immer, der freche Lausbub, korrekt gescheitelt, schlanke Figur, schwarzer Frack.

Die Musik von Raabe und seinem zwölfköpfigen Palastorchester mal melancholisch, mal frech, mal modern.