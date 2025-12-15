Als "Neutrum" zum Außenseiter verdammt: Staatsschauspiel zeigt das Leben von "Toto"

Regisseurin Sophie Y. Albrecht hat das Stück "Toto oder Vielen Dank für das Leben" neu auf die Bühne gebracht. Es ist ein wahres Schauspielfest.

Von Heiko Nemitz

Dresden - DDR 1966: Toto kommt ohne Geschlechtsmerkmale zur Welt, als "Neutrum" zum Außenseiter verdammt, anfangs im Osten, später im Westen. Regisseurin Sophie Y. Albrecht hat das Stück "Toto oder Vielen Dank für das Leben" von Sibylle Berg nach deren eigenem Roman (2012) neu auf die Bühne gebracht - thematisch heillos überfrachtet, dafür ein wahres Schauspielfest. Premiere war am Samstag im Kleinen Haus 3.

Toto (Josephine Tancke) - nicht Mädchen, nicht Junge - wird in Albträumen von Fischfiguren heimgesucht. © Sebastian Hoppe Die Mutter will Toto nicht, geboren weder als Junge noch als Mädchen. Toto kommt erst ins Heim, wo es gemobbt wird, dann in den Kuhstall einer brutalen Pflegefamilie auf dem Bauernhof. Toto flieht in den Westen, wird als ausgebeutete Putzkraft einer Erotik-Kaschemme auf der Reeperbahn zum Gesangstalent. Regisseurin Albrecht hat das figurenreiche Stück für vier Schauspieler eingedampft, von denen drei mehrere Rollen übernehmen. Alexander Diosegi vom Schauspielstudio legt seine Figuren, insbesondere Totos kindlicher Kinderheim-Liebe Kasimir, weitgehend leise an. Rajko Küster (etwa als cholerischer Pflegevater) und Betty Freudenberg (als Mutter, Kinderheim-Leiterin mit Margot-Honecker-Charme oder Reeperbahn-Bordellwirtin) geben in ihren Rollen dem Affen ordentlich Zucker, überspitzen die Karikaturen menschlicher Scheusale gnadenlos, das aber mit vibrierend-berstender Spielfreude. Alle drei agieren auch als wechselnde Erzähler, die Toto mal als "sie", meist als "er" bezeichnen.

Zu viele Themen nicht ausgespielt