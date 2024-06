Max Raabe erinnert sich bei Kurt Krömer an Dresden-Besuch: "Großer schwarzer Steinhaufen"

Berlin - Es war im Jahr 1986, als Max Raabe (61) mit Kommilitonen das Palast-Orchester gründete. Im Gespräch mit Kurt Krömer (49) blickte der Sänger nun auf einen Besuch in der sächsischen Landeshauptstadt zurück.

Kurt Krömer (49) ist Gastgeber des Podcasts "Feelings". © Rolf Vennenbernd/dpa

"Als wir das erste Mal in Dresden waren, in den 90er-Jahren, da war dieser Platz, und da war ein großer, schwarzer Steinhaufen. Das war die wiederaufgebaute Kirche", erzählte Raabe in der aktuellen Folge des Podcasts "Feelings".

Es sei "schon toll, wie sich das entwickelt", berichtete der ursprünglich aus Unna (Nordrhein-Westfalen) stammende Wahlberliner weiter.

Demnach absolviert der Musiker bei Städtereisen ein Kulturprogramm.

"In Münster haben wir viel Verwandtschaft, dann sehe ich die. Oder in Hamburg kenne ich viele Leute, die treffe ich dann schon mal nachmittags zum Kaffee. In München kenne ich auch viele Leute, das ist schon immer schön", plauderte er weiter aus dem Nähkästchen.

Auch ehemalige Schulkameraden in Westfalen, die ins Konzert kommen, treffe er dann nachmittags. "Das finde ich schon klasse."

Überhaupt fuhr das Palastorchester ein strammes Programm, sodass Privates dem Anschein nach ins Hintertreffen geriet.