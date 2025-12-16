Aus zwei Gründen denkt Mazze Wiesner gern an 2025 zurück
Chemnitz/Dresden - Das Jahr neigt sich dem Ende zu und Musiker Mazze Wiesner (41) ist mehr als zufrieden. Gleich zwei Herzenswünsche gingen 2025 für den Chemnitzer Sänger und Musiker, der in der Dresdner Dinnershow "Moments" das Publikum begeistert, in Erfüllung. Mazze brachte eine neue CD heraus und stand mit seinem Idol Peter Maffay auf der Bühne.
"Ist das alles?" heißt Wiesners mittlerweile vierte CD mit zehn eigenen, persönlichen Songs. Darunter auch das sehr berührende Lied "Irgendwann auf unbestimmt".
"Der Song ist meiner Mama gewidmet, die am 25. Dezember 2022 verstorben ist. Deshalb erscheint auch eine Unplugged-Version einen Tag nach Heiligabend", verrät Mazze. 2026, am 19. September, feiert er in der Chemnitzer Stadthalle das zehnjährige Jubiläum seines Deutschrock-Projektes "Mazze Wiesner und Band". Eine Tournee hat der Multi-Instrumentalist für 2027 im Kopf.
Mazze ist von Kopf bis Fuß Vollblutmusiker, ein tausendfach auf der Bühne erprobter Profi.
Dennoch ging ihm der Auftritt mit Peter Maffay besonders nahe.
Peter Maffay hat Mazze Wiesner eine Akustik-Gitarre geschenkt
"Maffay hatte auf Social Media zu einem Gitarren-Riff-Contest aufgerufen. Ich kam unter die Top Vier, gewann aber nicht das Treffen mit ihm. Ich hatte die Sache schon abgeschrieben, da lud mich im Mai sein Management zum Konzert nach Schwarzenberg ein. Ich sagte einen anderen Auftritt ab - und stand mit Maffay auf der Bühne", erzählt Mazze.
Und nicht nur das: Maffay schenkte ihm seine signierte Akustik-Gitarre der Marke Fame.
Seither ist sie bei Mazzes Auftritten immer dabei ..
Titelfoto: Norbert Neumann