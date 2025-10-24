Neu im Hygiene-Museum: Schönheit im Studio der Dinge

"Bin ich schön!" lautet für die kommenden zwei Jahre der Leitsatz einer Schau im Hygiene-Museum Dresden.

Von Guido Glaner

Dresden - Die Dauerausstellung "Abenteuer Mensch" des Hygiene-Museums zählt sieben Räume. Der letzte von ihnen zeigt sich in Neugestaltung nun aufgepeppt und zeitgemäß, seinen bislang historisch ausgerichteten Charakter hat er weitgehend abgestreift. "Bin ich schön!" lautet für die kommenden zwei Jahre der Leitsatz der dortigen Schau.

Direktorin Iris Edenheiser an den Wandvitrinen. © Steffen Füssel Nicht die zweifelnde Frage "Bin ich schön?" steht der Ausstellung voran, vielmehr gibt das Ausrufungszeichen der Aussage das Gepräge einer unbezweifelbaren Feststellung. Gleichwohl ist der Titel mehrdeutig, lässt sich auslegen in selbstgewisser Absolutheit (Natürlich bin ich schön, was denn sonst?) wie überraschter Erkenntnis (Ich bin ja wirklich schön!). Schönheit sei nicht objektiv, sondern abhängig von vielen Faktoren zwischen gesellschaftlichen Zwängen und persönlicher Kreativität, so Mitkurator Hannes Hacke. Die neue Schau ersetzt die Ausstellung "Schönheit, Haut und Haar" mit körperhistorischen Exponaten der Sammlung Schwarzkopf, die sich bis dahin am Ort befand, dem letzten Raum der Dauerausstellung, der nunmehr als "Studio der Dinge" firmiert.

Ausstellung im Hygiene-Museum wurde nicht am Reißbrett entworfen