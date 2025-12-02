"Mein Lokal - Dein Lokal": Dresdens Gasthäuser im TV-Wettstreit

Dresden - Es geht wieder an den Herd: Der TV-Sender Kabel Eins startet am 8. Dezember (Mo.-Fr., 17.55 Uhr) mit neuen Folgen der Doku-Soap "Mein Lokal - Dein Lokal". Fünf Dresdner Lokale treten nächste Woche in den Wettstreit um den Wochensieg. Als Profi-Koch ist Robin Pietsch (37) vor Ort.

Robin Pietsch, Christian Henze und Ali Güngörmüs (v.l.) gehören zum Profi-Team von "Mein Lokal - Dein Lokal". © Joyn / Nadine Rupp

Dresden ist regelmäßig Austragungsort der "Küchenschlacht". Erst im Mai flimmerte eine Dresden-Folge über den Bildschirm, damals etwa mit den Lokalen "Bruno's" von Isabel (33) und Nicolas Widmann (35), "Babicka" und "Bollicine".

In der aktuellen Wochenfolge ist die Gastro-Familie Widmann wieder mit dabei, aber diesmal mit dem von der österreichischen Küche inspirierten "Almrausch".

Außerdem laden das "Schmidt's" von Olaf Kranz (46) in Hellerau, das "Kobalt" am Terrassenufer von Clemens Lutz (54), das "La Mia Mamma" von Alessandro Horrion (36) in Dohna und das Achterbahn-Restaurant "Schwerelos" am Wiener Platz ein.

"Gedreht wurde schon vor einem Jahr, es war eine sehr aufwendige Produktion, ein echter Full-Time-Job. Aber es hat auch Spaß gemacht, weil wir Gastronomen uns richtig gut verstanden haben", erinnert sich Clemens Lutz.