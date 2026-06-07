Dresdner Ex-Opernintendant heuert in Essen an: Theiler will "Brücke in die Zukunft bauen"

Dresden - Vor zwei Jahren ging Peter Theiler als Intendant der Semperoper in den Ruhestand. Nun kehrt er aus demselben zurück auf die Szene.

Peter Theiler (69), Ex-Intendant und designierter Neu-Intendant. © DPA

Theiler (69) übernimmt im Sommer nächsten Jahres die Intendanz der Essener Oper und des Orchesters - übergangsweise für ein Jahr. In beratender Funktion hat er den neuen Job schon begonnen.

In Essen will Theiler eine "Brücke in die Zukunft bauen" und auch bei der Suche nach einer dauerhaften Intendanz nach seiner Übergangsspielzeit 2027/28 helfen. Hauptwohnsitz bleibe Dresden, so Theiler, der in Essen eine Zweitwohnung beziehen will.

Für den Übergang werde er neben Eigenproduktionen auch erfolgreiche Repertoirestücke aus anderen Häusern übernehmen, sagt Theiler: "Das Haus braucht ein paar gute Namen, die Aufmerksamkeit ziehen."

Die bisherige Intendantin Merle Fahrholz scheidet im Essener Aalto-Musiktheater und bei den Essener Philharmonikern mit dem Spielzeitende im Sommer 2027 aus. Die promovierte Musikwissenschaftlerin hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, sich nicht um eine Verlängerung ihres Fünf-Jahres-Vertrages zu bemühen.