Mit 16 ins Rampenlicht: Dresdner erobert Bühne als Travestie-Star und Helene Fischer
Dresden - Kaum zu glauben: Moritz (16) hat gerade den Zehn-Klassen-Abschluss in der Tasche - und steht schon als Schlagerikone auf der Bühne! Der junge Dresdner tritt mit einer Helene-Fischer-Nummer im Travestie-Theater "Carte Blanche" auf. Unter dem Künstlernamen "Samantha Spring", eine Hommage an die TV-Serie "Sex and the City".
"Moritz ist unser Küken im Ensemble", freut sich Theaterchefin Zora Schwarz über den talentierten Nachwuchs. Moritz kann nicht "nur" performen - er näht seine Kostüme auch selbst. Ein Glücksfang. "Ich bin freitags und samstags in der Show dabei", strahlt Moritz während er sich in der Garderobe schminkt.
"Ich habe im Travestie-Theater meine Jugendweihe gefeiert, das Geschenk war ein Auftritt auf der Bühne. Da habe ich Blut geleckt und mit 15 eine Bewerbung ans Theater geschickt."
Seine Eltern Joana (40) und Heiko (65) wussten nicht nur Bescheid, sie unterstützen ihren Sohn von Herzen.
"Wir waren schon bei Zora in der Show, da war Moritz noch gar nicht geboren", lacht Mama Joana. Sie ist eher sportlich-praktisch unterwegs, ohne Make-up.
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Moritz hat sehr konkrete Zukunftspläne
"Bei ihr konnte ich weder im Kleiderschrank noch bei der Kosmetik räubern", verrät Moritz. Ganz im Gegenteil. "Mittlerweile guckt sich Mama schon erste Schminktipps bei mir ab." Und er fügt glücklich hinzu: "Ich bin sehr dankbar und froh, dass mich meine Eltern und Freunde ohne Wenn und Aber unterstützen."
Moritz weiß genau, was er will: abends auf der Bühne stehen, tags Abitur machen und danach eine Schneiderlehre absolvieren. "Ich halte schon jetzt nach einem Ausbildungsplatz Ausschau, am liebsten wäre mir die Kostümabteilung der Semperoper", sagt Moritz.
Das wäre auch Theaterchefin Zora recht. "Hauptsache, Moritz bleibt in Dresden und steht bei uns auf der Bühne." Dort will er richtig Gas geben.
Inspiriert vom Helene-Fischer-Stadionkonzert (ein Pflichtbesuch für Moritz) will er seine Nummer noch akrobatischer gestalten - und sich dann an Superstar Taylor Swift wagen!
Titelfoto: Bildmontage: Thomas Türpe (2)