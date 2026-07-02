Mit 16 ins Rampenlicht: Dresdner erobert Bühne als Travestie-Star und Helene Fischer

Dresden - Kaum zu glauben: Moritz (16) hat gerade den Zehn-Klassen-Abschluss in der Tasche - und steht schon als Schlagerikone auf der Bühne! Der junge Dresdner tritt mit einer Helene-Fischer-Nummer im Travestie-Theater "Carte Blanche" auf. Unter dem Künstlernamen "Samantha Spring", eine Hommage an die TV-Serie "Sex and the City".

Moritz Winklers Verwandlung in Helene Fischer beginnt hinter den Kulissen mit dem Make-up. © Thomas Türpe

"Moritz ist unser Küken im Ensemble", freut sich Theaterchefin Zora Schwarz über den talentierten Nachwuchs. Moritz kann nicht "nur" performen - er näht seine Kostüme auch selbst. Ein Glücksfang. "Ich bin freitags und samstags in der Show dabei", strahlt Moritz während er sich in der Garderobe schminkt.

"Ich habe im Travestie-Theater meine Jugendweihe gefeiert, das Geschenk war ein Auftritt auf der Bühne. Da habe ich Blut geleckt und mit 15 eine Bewerbung ans Theater geschickt."

Seine Eltern Joana (40) und Heiko (65) wussten nicht nur Bescheid, sie unterstützen ihren Sohn von Herzen.

"Wir waren schon bei Zora in der Show, da war Moritz noch gar nicht geboren", lacht Mama Joana. Sie ist eher sportlich-praktisch unterwegs, ohne Make-up.