Rechtzeitig vor den Sommerferien: Dresdner Promis verraten ihre Lieblingsbücher

Dresden - 30 Menschen - 30 Lieblingsbücher: Die Dresdner Fotografin Anja Schneider (53) hat unbekannte und bekannte Gesichter ihrer Heimatstadt in beeindruckenden Schwarz-Weiß-Porträts festgehalten. Ihr Fotoprojekt "Lesen" ist bis 31. Oktober in der Neustadt-Buchhandlung "LeseZeichen" (Prießnitzstraße 56) zu sehen. Ganz nebenbei bekommen Besucher die besten Buchtipps für den Sommerurlaub - nicht immer ist das leichte Kost.

Fotografin Anja Schneider (53) zeigt eine Auswahl ihre Arbeiten des Projekts "Lesen". © Norbert Neumann

Für die fotografierte Poetry-Slammerin Kaddi Cutz (44) gehört "Marianengraben" von Jasmin Schreiber zu einem der wichtigsten Bücher. "Dieses Buch hat geschafft, was ich anderthalb Jahre nicht hingekriegt habe, nämlich dass ich mich mit meiner eigenen Trauer um meinen völlig überraschend verstorbenen Vater auseinandergesetzt habe."

Kulturbürgermeisterin Annekatrin Klepsch (48) hat zu Sybille Berg gegriffen: "Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot". Klepsch entdeckte Ende der 90er-Jahre während des Studiums in Leipzig die Autorin und schwärmt von ihrem schonungslosen und doch liebevollen Blick auf Menschen.

Stadtarchiv-Direktor Thomas Kübler (61) kann nicht aus seiner Haut - sein Lieblingsbuch von Arthur Brenner titelt "Die Welt in 100 Jahren". Dresdens Bibliotheken-Direktorin Marit Kunis (50) ist berufsmäßig von Tausenden Büchern umzingelt und entschied sich für Erling Kagges jüngstes Buch "Mein Nordpol - eine Biografie".

Der Fotografin Anja Schneider selbst liegt ein Buch über eine Freundschaft am Herzen, "das man nicht vergisst": "Unter Wasser" von Tara Menon. Hausherr und Buchhändler Jörg Scholz-Nollau (60) setzt mit Tomas Tranströmers "Sämtliche Gedichte" auf den Zauber der Poesie.