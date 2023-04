"Mit dem Mut zur Liebe": Neuer Roman über Dresdner Artist "Dieto" Kretschmar und sein waghalsiges Leben!

Dresden - Bestseller-Autorin Hera Lind (65, "Das Superweib") erzählt in ihrem neuen Tatsachenroman "Mit dem Mut zur Liebe" die Geschichte des Dresdner Artisten Dieter "Dieto" Kretschmar (81). Ein turbulentes, waghalsiges Leben auf knapp 500 Seiten (Knaur, 12,99 Euro). Hera Lind stellt ihr Buch am Freitag (16.30 Uhr) in der Leipziger Ludwig Bahnhofsbuchhandlung vor.

Schriftstellerin Hera Lind (65) gehört mit mehr als zwölf Millionen verkauften Büchern zu den Bestseller-Autoren Deutschlands. © PR

"Dietos Geschichte beginnt in der Bombennacht in Dresden, wo er als Vierjähriger all die Gräuel einer Flucht am eigenen Leibe erlebt", verrät Hera Lind.

"Dass er sich so minutiös an konkrete Situationen erinnert - an die Tiere des Zoos und des Zirkus, die mit Kopfputz verendet waren. An die vielen Toten und Schwerverletzten, den Hunger, den Abtransport von Menschen in ein KZ, die Vergewaltigung von Mutter und Schwester - das hat mich tief betroffen gemacht", gesteht die Schriftstellerin.

Dieto flieht Jahre später ein zweites Mal - als Weltklasse-Artist aus der DDR. "In meinem Kopf entstand ein ganz großes Kino. Der erschreckende Bezug zur jetzigen Situation der Ukraine war damals noch nicht auszudenken."

Trotz oder wegen der Fülle des Stoffes lag Dietos Geschichte bei der Autorin zehn Jahre brach.

"Das geht mir oft mit sehr guten Geschichten so: Sie müssen in meinem Herz und Hirn erst reifen. So ein schwerer, tiefgründiger und vielschichtiger Stoff schreibt sich nicht mal eben so wie ein heiterer Frauenroman. Vor solch einer Lebensgeschichte habe ich tiefsten Respekt", erklärt Hera Lind.