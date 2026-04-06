Mit diesen sechs Tipps wird Euer Ostermontag in Dresden und Umgebung perfekt

Lust auf einen Ausflug in die Region? Hier erfahrt Ihr, was am Ostermontag in Dresden und Umgebung los ist!

Von Dana Peter, Janina Rößler

Dresden - Der Osterhase hat alle Geschenke gebracht, die Teller sind leer gegessen, und es gab gute Gesellschaft - doch der Ostermontag steht noch bevor. Bei angenehmen Temperaturen eignet sich der Feiertag perfekt für einen Ausflug. Hier erfahrt ihr, wann, wo und was in Dresden und Umgebung los ist.

Osterferien im Zoo Dresden

Dresden - In den Ferien bietet der Zoo Dresden viele tierische Osterüberraschungen. Der Tierpark veranstaltet auch eine bunte Rallye - wer kann alle versteckten Ostereier finden? Im Osterhasendorf gibt es niedliche Hasen und Küken zu entdecken. Auch ein buntes Osterprogramm erwartet alle Gäste. Ihr könnt Euch auf Kinderschminken, einen Hasenaktionsstand, Puppentheater und Osterhasen freuen, die kleine Überraschungen verteilen. Der Zoo ist täglich von 8:30 bis 18:30 Uhr geöffnet. Tickets gibt es für Erwachsene ab 19 Euro, für Kinder ab 10 Euro. Mehr Infos findet Ihr hier: zoo-dresden.de

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Im Zoo Dresden erwarten Euch eine bunte Rallye und tierische Osterüberraschungen. © Sebastian Kahnert/dpa

Ostern auf Wackerbarth

Radebeul - Genießt einen Oster-Ausflug in die Radebeuler Weinberge. Ob mit kulinarischen Köstlichkeiten, mit erlesenen Weinen & Sekten im barocken Ambiente, täglichen Führungen sowie "Wein & Musik" auf unseren Sonnenterrassen - das Schloss Wackerbarth (Wackerbarthstr. 1) verwandelt die Osterzeit in Genuss. Am Ostermontag ist der Osterhase zu Besuch und verteilt kleine Überraschungen. Sonnabend bis Montag, jeweils von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Eintritt frei. Infos unter: schloss-wackerbarth.de

Auf Schloss Wackerbarth ist der Osterhase zu Besuch und versteckt kleine Geschenke. © Sebastian Kahnert/dpa

Ostern in Oskarshausen

Freital - Der Freizeitpark Oskarshausen hat sich mal wieder in Osterhausen verwandelt! Dort erwarten Klein und Groß tolle Fotomotive, verschiedene Kreativangebote und viel Bastelspaß. Auch das größte Osterei Sachsens kann dort bestaunt werden! Der Park ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt ist kostenfrei. Infos gibt es unter oskarshausen.de/ostern

Das größte Osterei Sachsens kann in Oskarshausen bestaunt werden. © Norbert Neumann

Dresdner Frühlingsvolksfest

Dresden - Am Samstag eröffnete der Rummel! Die Schausteller locken aufs Volksfestgelände Pieschener Allee, bieten (bis 3. Mai) viel Nervenkitzel und Genuss. Ob Adrenalin auf den Fahrgeschäften, süße und herzhafte Spezialitäten oder gemeinsame Zeit mit Familie und Freunden - hier ist für jeden was dabei. Geöffnet ab 14 Uhr (bis 22/23 Uhr). Ostermontag findet eine Ostereier-Suche statt: Wer findet eins der drei Goldenen Eier? Jedes Goldene Ei beinhaltet ein Rummelpaket im Warenwert von 100 Euro! Infos unter: rummel-dresden.de

Beim Dresdner Frühlingsvolksfest gibt es eine Osterei-Suche. © picture alliance/dpa

Deutsches Hygiene-Museum

Dresden - Wer Lust hat, etwas Neues über sich selbst zu lernen, ist im Deutschen Hygiene-Museum Dresden genau richtig. Ein Ausflug an einem Feiertag lohnt sich besonders: In der Dauerausstellung "Abenteuer Mensch" kann die ganze Familie entdecken, was es bedeutet, "Mensch zu sein". Zu den Highlights zählen unter anderem die Gläserne Frau, das Gehirn-Duell "Mindball", ein Spiegellabyrinth sowie wechselnde Sonderausstellungen. Das Museum hat von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Tickets gibt es für Erwachsene ab 12 Euro, für Kinder und Jugendliche ist der Eintritt frei. Alle Infos findet Ihr hier: dhmd.de

Wer mehr über sich selbst als Mensch erfahren möchte, kann dem Deutschen Hygiene-Museum einen Besuch abstatten. © Sebastian Kahnert/dpa

Ostern auf der Hofewiese

Langebrück - Der Osterspaziergang führt viele Dresdner zur Hofewiese. Dafür wird der Biergarten geschmückt. Das Landgut (Hofewiese 1) ist von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Ostermontag ist Familientag: 14 bis 16 Uhr sind die Reitschule Bosert und der Ponyhof Langebrück vor Ort. Eintritt frei. Infos unter: landgut-hofewiese.de

Der Ponyhof Langebrück ist am Ostermontag auf der Dresdner Hofwiese vor Ort. (Symbolbild) © 123rf/alex_ishchenko