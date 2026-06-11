Nach 54 Jahren: Roter Melkus im Museum eingefahren

Dresden - Nur rund einen Meter hoch, knallrot, mit spektakulären Flügeltüren und einem Design, das sich an amerikanischen Sportwagen und westdeutschen Marken orientierte: Der "Melkus RS 1000" war der Traum vieler DDR-Autofans. Jetzt hat der "Ferrari des Ostens" eine neue Heimat.

Dass der Sportwagen nun im Verkehrsmuseum sein neues Zuhause gefunden hat, verdankt das Museum mehreren Förderungen sowie Spendern. © Norbert Neumann

Das Verkehrsmuseum Dresden hat die Nummer 31 (zugelassen: 1972) des seltenen Flitzers nun für seine Sammlung erworben: "Das war der einzige Rennsportwagen mit Straßenzulassung zu DDR-Zeiten", erklärt Leiterin der Museums-Sammlungen Maria Niklaus (35).

Gerade einmal 101 Exemplare entstanden unter der Leitung von DDR-Rennsport-Legende und Fahrlehrer Heinz Melkus († 2005). "Nur noch etwa 80 Stück existieren davon", weiß sein Enkel Sepp Melkus (43).

Besonders spannend: "Der RS 1000 entstand auf Basis des Wartburg 353. Für viele war das erstmal unvorstellbar", so die Leiterin der Museums-Sammlungen.

Denn ein Dreizylindermotor aus einem Alltagsgefährt wie dem Wartburg in einem Sportcoupé passte für viele erstmal nicht zusammen. "Doch der RS 1000 konnte dann etwa 160 bis 170 km/h fahren."