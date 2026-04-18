Namaste! Trainerin bittet zur Yoga-Premiere am Meeresgrund
Dresden - Yoga auf dem Meeresgrund: Am "Herabschauenden Hund" zieht ein Fischschwarm vorbei. Die "Kobra" schaut auf eine Schildkröte. Was sich in der Natur nie treffen würde, vereint ein neues Angebot im Panometer Dresden. Vor der beeindruckenden Kulisse des 360-Grad-Bildes "Great Barrier Reef" lädt Yoga-Trainerin Julia Klesse (41) zu Entspannungsübungen ein.
Rund 50 Frauen rollen zur Premiere ihre Matten mitten im Panometer aus. Neben ihnen türmt sich das australische Korallenriff 27 Meter in die Höhe. Meeresrauschen und Klaviermelodien erklingen bei gedämpftem Licht.
"Spüre, wie dein Atem sich mit den Wellen verbindet", beginnt Julia ihre Yogastunde. Die Frauen verankern sich mit den Füßen im "Meeresboden", schwingen ihre Körper wie Algen in der Strömung.
Es folgen über 45 Minuten leichte Übungen für Yoga-Einsteiger. Verharren die Frauen länger in einer Position, untermalt das Julia mit Livegesang. Die ausgebildete Musical-Darstellerin performt von "Titanic" bis Maffays Tabaluga-Hit "Unten auf dem Meeresgrund".
"Das ist sehr emotional, da kommen mir auch schon mal die Tränen", gesteht Yoga-Teilnehmerin und Visagistin Kerstin Fiedler (60). "Ich kenne Julia schon seit 15 Jahren, habe mich von ihr ausbilden lassen. Ich tauche auch selbst - kurz: Yoga im Riff ist echt cool."
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Julia Klesse verbindet beim "WOGA" ihre beiden Leidenschaften
Julia Klesse freut sich über das Lob. "Ich war echt aufgeregt vor der Session, freue mich riesig, dass ich jetzt bis Oktober einmal im Monat hier Yoga praktizieren kann. Es passt so gut zu mir - denn ich bin eine begeisterte Taucherin", schwärmt Julia vom Hai- und Nachttauchen.
Zwei Jahre hat Julia in Indien gelebt, in Kalkutta in einem Hotel als Sängerin gearbeitet und sogar in Bollywood-Produktionen mitgewirkt. "In Indien habe ich Yoga als Teil des Alltags und als Lebensphilosophie erlebt." Und mit nach Dresden gebracht.
Aber nicht einfach so: Julia bringt beim "WOGA" zwei Leidenschaften unter einen Hut - Yoga und Wasser. In ihrer Pirnaer SUP-Station am Birkwitzer Badesee (Pratzschwitzer Straße) wird Yoga auf Stand-up-Paddling-Brettern ausgeführt.
Wer lieber auf dem Trockenen bleibt: Der nächste Kurs im "Great Barrier Reef" im Panometer findet am 7. Mai (17.30 Uhr) statt. Tickets (35 Euro) im Shop: woga-yoga.com
Titelfoto: Stefan Häßler