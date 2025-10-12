Neubau für das Museum in Radebeul: Ein Grundstein für Karl May

Radebeul - Am Freitag wurde in Radebeul der Grundstein für das neue Empfangsgebäude des Karl-May-Museums gelegt. Der Neubau entsteht an der Meißner Straße neben der historischen Villa "Bärenfett" und soll künftig den zentralen Eingangsbereich des Museums bilden.

Gruppenbild mit Müller (Mitte), Mitic, de Maizière. © Andreas Weihs

Ein Eingangsbereich mit Mehrwert. Das Gebäude Informationsbereich, Museumsshop, Flächen für Sonderausstellungen und ein klimatisiertes Depot vereinen.

Mit dem Neubau verfolgt die Karl-May-Stiftung zusammen mit der Stadt Radebeul ein umfassendes Modernisierungskonzept.

Auch die denkmalgeschützten Gebäude – die Villa "Shatterhand" und die Villa "Bärenfett" – sollen in den kommenden Jahren saniert und barrierefrei umgestaltet werden. Ziel ist es, die Ausstellungskonzepte zu erneuern.

Finanziell wird das Projekt gemeinschaftlich getragen: Die Gesamtkosten von rund 6,5 Millionen Euro übernehmen Bund (2,74 Millionen Euro), Freistaat Sachsen (2,7 Millionen Euro), die Stadt Radebeul (rund eine Million Euro), während die Karl-May-Stiftung einen kleineren Eigenanteil von rund 56.000 Euro trägt. Der Rohbau hat im Juli 2025 begonnen, die Fertigstellung ist für Ende 2027 geplant.