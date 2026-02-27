Neue Schau in Dresden: Was die DDR-Platte vom Systembau im Westen unterschied

Dresden - Die Platte ist tot, es lebe die Platte! Nicht nur im Sozialismus entstanden genormte Hochhäuser, die bis heute das Stadtbild prägen. Auch im Westen wurden zwischen den 60er- und 80er-Jahren Lebensräume aus industriell gefertigten Betongroßtafeln geschaffen. Das Dresdner Stadtmuseum vergleicht in der aktuellen Ausstellung "Platte Ost/West" Architektur und Wohnwelten der einst getrennten Welten und wagt zugleich einen Blick in die Zukunft.

Die wissenschaftliche Leiterin Claudia Quiring (55) erklärt das Dresdner Stadtbild anhand einer 200 Kilogramm schweren Mosaik-Tafel. © Holm Helis

Die Platte entstand nicht per Zauberschlag im sozialistischen Planungsbüro, sondern entwickelte sich über Jahrzehnte.

Auf 900 Quadratmetern zeigt die interaktive Schau, wann und warum der industrielle Wohnungsbau aufkam.

"Die Ausstellung zeigt Ost und West nicht getrennt, sondern miteinander. Und dabei gleichermaßen die Theorie hinter den Plattenbauten, aber auch die Lebensräume mit Bewohnern", erklärt Museums-Chefin Christina Ludwig (38).

Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen der DDR-Platte und westdeutschen Großsiedlungen lassen sich für die Besucher nachvollziehen und stellenweise sogar erleben.