Zahlen belegen: Dresdner Stadtfest spült viel Geld in die Kassen

Dresden - Das Canaletto-Stadtfest mit zuletzt geschätzt 600.000 Besuchern im Jahr ist ein massiver Wirtschaftsmotor für Dresden . Was bisher nur vermutet wurde, belegen jetzt auch Zahlen des Stadtmarketings.

Da rollt der Rubel: Das Stadtfest ist ein Wirtschaftsmotor für die Stadt. © imago/Future Image

So ließ Dresdens Werbe-Chefin Corinne Miseer (49) eine Erhebung durchführen (Kosten: 10.000 Euro), Gäste und Aussteller des Stadtfestes befragen, rund 500 Interviews auswerten.

Ergebnis: Mit rund 92 Millionen Euro Umsatz generierten die Besucher vergangenes Jahr (Einheimische, Tages- und Übernachtungsgäste) mehr Umsatz als Fans auf den vier Rammstein-Konzerten (68 Millionen Euro) oder bei den Finals (55 Millionen Euro).

Fast ein Drittel der Canaletto-Gäste sind kaufstarke Touristen. Von denen kamen 70 Prozent ausschließlich fürs Stadtfest. Die Hotelauslastung an dem August-Wochenende beträgt fast 95 Prozent - der Jahresschnitt liegt bei 62 Prozent.

Die Zimmerpreise kletterten dabei auf durchschnittlich 136 Euro pro Nacht - normal sind 90 Euro.