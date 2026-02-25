Zahlen belegen: Dresdner Stadtfest spült viel Geld in die Kassen
Dresden - Das Canaletto-Stadtfest mit zuletzt geschätzt 600.000 Besuchern im Jahr ist ein massiver Wirtschaftsmotor für Dresden. Was bisher nur vermutet wurde, belegen jetzt auch Zahlen des Stadtmarketings.
So ließ Dresdens Werbe-Chefin Corinne Miseer (49) eine Erhebung durchführen (Kosten: 10.000 Euro), Gäste und Aussteller des Stadtfestes befragen, rund 500 Interviews auswerten.
Ergebnis: Mit rund 92 Millionen Euro Umsatz generierten die Besucher vergangenes Jahr (Einheimische, Tages- und Übernachtungsgäste) mehr Umsatz als Fans auf den vier Rammstein-Konzerten (68 Millionen Euro) oder bei den Finals (55 Millionen Euro).
Fast ein Drittel der Canaletto-Gäste sind kaufstarke Touristen. Von denen kamen 70 Prozent ausschließlich fürs Stadtfest. Die Hotelauslastung an dem August-Wochenende beträgt fast 95 Prozent - der Jahresschnitt liegt bei 62 Prozent.
Die Zimmerpreise kletterten dabei auf durchschnittlich 136 Euro pro Nacht - normal sind 90 Euro.
Stadtfest-Macher hofft auf höheren Zuschuss der Stadt
Wer übernachtet, gibt auf und außerhalb des Stadtfestes (DVB, Kultur, Übernachtung) insgesamt circa 300 Euro pro Tag aus - Einheimische "nur" 47 Euro. Allein 1,3 Millionen Euro Beherbergungssteuer brachte Deutschlands größtes Fest dem Rathaus ein.
"Wow, wir waren selbst überrascht von den tollen Zahlen", freut sich Stadtfest-Macher Frank Schröder (56).
Er hofft, dass so auch die Chancen auf einen höheren städtischen Zuschuss steigen: Der liegt seit 15 Jahren bei 50.000 Euro.
Selbst bei einer Vervierfachung liege man im Vergleich mit anderen Städten dann noch im unteren Mittelfeld, so Schröder.
Titelfoto: Montage: IMAGO/Future Image, Thomas Türpe